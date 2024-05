Sport – Coup d’envoi des 18è Championnats d’Afrique de gymnastique artistique à Marrakech

Le coup d’envoi de la 18è édition des Championnats d’Afrique de gymnastique artistique a été donné vendredi, à la salle couverte M’Hamid à Marrakech, avec la participation de 165 sportifs représentant huit pays africains.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce championnat, qui se poursuit jusqu’au 06 mai courant, est qualifiant pour les prochains Jeux Olympiques de Paris 2024.

Rehaussée par la présence de plusieurs personnalités représentant l’Union Africaine de Gymnastique (UAG), des membres de la Fédération Royale Marocaine de Gymnastique, ainsi que des représentants des autorités locales et des élus, la cérémonie d’ouverture de cette manifestation sportive continentale a été marquée par un défilé des équipes participantes, en plus de spectacles de chants et de danses folkloriques, qui ont fasciné le public et permis de lui faire découvrir le patrimoine musical populaire riche du Royaume.

+ Capacité du Royaume à accueillir des événements sportifs majeurs +

Dans une déclaration à la MAP, le président de la Fédération Royale Marocaine de Gymnastique, Abdessadek Bitari, a mis l’accent sur la bonne organisation de ces championnats africains qualificatifs pour les Jeux olympiques de Paris 2024, qui illustre la capacité du Royaume à accueillir des événements sportifs majeurs, au niveau continental et international, notamment le prochain championnat du monde de gymnastique.

M. Bitari, également membre du Bureau Exécutif de l’UAG, a relevé que l’organisation de cette manifestation sportive continentale témoigne de la confiance dont jouit le Maroc en Afrique, soulignant que le Royaume a démontré une fois de plus, sa capacité d’organisation de toutes sortes de manifestations, comme l’ont affirmé les Présidents de l’UAG et de la Fédération Internationale de Gymnastique (FIG).

De son côté, le président de l’UAG, Ehab Amine Esawy, a relevé que le Maroc est doté de tous les atouts et infrastructures sportives et d’hébergement de nature à garantir la réussite à ces championnats continentaux, mettant en relief les efforts de la Fédération Royale marocaine de gymnastique en vue d’assurer le succès à cette manifestation, avec le soutien de l’UAG.

+ Rude concurrence +

Dans une déclaration similaire, il a tenu a exprimer ses sincères remerciements et sa gratitude à SM le Roi Mohammed VI pour le Haut Patronage que le Souverain a bien voulu accorder à ces championnats, mettant en avant le développement qu’a connu cette discipline au Maroc, pays qui a décroché en cette première journée, des médailles au niveau du classement individuel en dépit de la rude concurrence de la part de pays africains pionniers dans ce sport.

Lors de cette première journée, la gymnaste égyptienne Jana Hani a remporté la médaille d’or dans la catégorie féminine, décrochant ainsi sa qualification pour les prochains Jeux Olympiques de Paris.

Ces 18è Championnats d’Afrique de gymnastique est le deuxième du genre organisés par le Maroc après les championnats d’Afrique de trampoline 2023, durant lesquels le Maroc s’est classé premier.

De même, le Maroc organisera en octobre prochain, le Championnat arabe de gymnastique, et le Championnat méditerranéen de la discipline en novembre prochain.

