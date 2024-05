Analyse – La politique de l’Union Européenne en Afrique du Nord et en Méditerranée orientale

Dans un contexte d’instabilité démocratique mondiale accrue et d’escalade des conflits, notamment des guerres civiles, des luttes pour l’autodétermination et des guerres par procuration, l’Union européenne (UE) apparaît comme « un acteur central » dans la refonte des relations internationales pour une stabilité mondiale renforcée, selon une analyse publiée sur le site euromesco.net.

L’état actuel du cadre européen présente des niveaux d’intégration variables selon les domaines politiques, coexistant avec les actions des gouvernements nationaux – et parfois s’en divergeant. La formulation de la politique étrangère de l’UE implique un réseau complexe d’acteurs institutionnels et non institutionnels, ce qui entraîne parfois des difficultés dans la définition du niveau d’intégration politique, ajoute la même source..

Les approches régionales, prenant en compte les proximités géographiques et les liens historiques, peuvent induire des effets d’entraînement, principalement économiques et parfois sociopolitiques (Haas, 1964).

+ Le concept d’«autonomie stratégique» +

Dans cette optique, le Policy Brief soutient que le renforcement de la politique étrangère de l’UE implique de renforcer l’intégration sociopolitique dans certains domaines politiques avec les régions voisines, telles que l’Afrique du Nord et la Méditerranée orientale.

Le concept d’« autonomie stratégique » occupe une place importante dans les discussions européennes sur les affaires extérieures de l’UE, soulignant la capacité de l’UE à agir de manière indépendante dans des domaines politiques clés (Parlement européen, 2022). Cette autonomie permet des choix entre cadres compétitifs et comportements coopératifs dans un cadre de relations internationales multipolaires.

Dans le voisinage européen, marqué par la concurrence et l’instabilité géopolitiques, la restructuration des relations avec l’UE par le biais de la politique européenne de voisinage (PEV) est impérative. L’autonomie stratégique offre à l’UE l’opportunité de se positionner en tant qu’acteur coopératif, en particulier avec le flanc sud de la Méditerranée.

Les perceptions persistantes de tendances néocoloniales de la part des pays occidentaux dans les affaires économiques et politiques du « Sud » perdurent dans l’opinion publique d’Afrique du Nord et de la Méditerranée orientale. De nombreuses personnes dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) considèrent que les pays européens protègent leurs intérêts géopolitiques et promeuvent les valeurs eurocentriques.

Pour modifier ces perceptions et renforcer la position de l’UE, il est crucial de favoriser l’intégration sociopolitique entre l’UE et l’Afrique du Nord/Méditerranée orientale. Cela implique de réinventer les relations dans un cadre de coopération, la gestion conjointe des conflits et le soutien à la démocratie étant des domaines politiques clés facilitant l’intégration sociopolitique et favorisant une vision plus positive de l’UE dans les régions voisines.

Article19.ma