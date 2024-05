Archéologie – Un fossile unique de dinosaure stégosaure découvert au Maroc

Un fossile de stégosaure nommé Thyreosaurus atlasicus présentant des caractéristiques uniques dont une armure à motifs et des pointes plates sur sa queue, a été découvert dans les montagnes du Moyen Atlas au Maroc, a rapporté thenationalnews.com.

Le stégosaure qui vivait au Jurassique moyen, il y a environ 165 millions d’années, est l’un des dinosaures les plus connus, un herbivore à quatre pattes avec une petite tête, une armure cutanée, des plaques osseuses, communément représentées en forme de cerf-volant, et une queue épineuse, selon un rapport publié lundi dans la revue scientifique Gondwana Research.

Thyreosaurus atlasicus a été découvert par une équipe de paléontologues comprenant des chercheurs marocains de l’Université Hassan II de Casablanca et de l’Université Moulay Ismail de Meknès, ainsi que des scientifiques d’Espagne, de France et d’Argentine.

+ Une « armure cutanée remarquable » +

Le fossile possède une « armure cutanée remarquable » constituée de dépôts osseux pouvant atteindre 4 cm d’épaisseur, de forme presque ovoïde ou rectangulaire, ont indiqué les chercheurs.

Son armure est également asymétrique, ont indiqué les chercheurs, avec un côté marqué par de petits trous et une masse fibreuse, tandis que l’autre est défini par un motif hachuré distinctif, ce qui le rend « unique parmi les stégosaures ».

Sa queue distingue également Thyreosaurus atlasicus. Alors que les découvertes précédentes de stégosaures présentaient des pointes de queue dressées, dans le fossile marocain, celles-ci apparaissent horizontales.

« Il est interprété que ceux-ci étaient disposés en position couchée sur le corps de l’animal, au lieu d’une position dressée », ont expliqué les chercheurs.

Ces caractéristiques uniques rendent le dinosaure découvert différent de toutes les découvertes précédentes, ont indiqué les scientifiques dans l’étude.

On pense que le fossile est celui d’un dinosaure adulte, d’une longueur estimée à environ six mètres. Les stégosaures mesuraient généralement entre six et neuf mètres de long.

+ Découverte de deux autres herbivores +

Les chercheurs ont déclaré que le fossile, composé principalement de vertèbres, de côtes et d’éléments de cuirasse, a été découvert dans la formation El Mers III.

Le Groupe El Mers est un groupe de gisements géologiques du Moyen Atlas, datant d’environ 164 à 168 millions d’années, près de la ville de Boulahfa dans la région de Fès-Meknès au nord du Maroc. Il est divisé en trois formations appelées El Mers I, II et III.

Ces dernières années, Fès-Meknès a attiré l’attention de nombreux paléontologues, après la découverte de deux autres herbivores, un ankylosaure nommé Spicomellus et un autre stégosaure, nommé Adratiklit.

Les chercheurs ont déclaré que cette dernière découverte aidera à comprendre l’histoire évolutive de l’ère du Jurassique moyen en Afrique du Nord.

Le stégosaure tire son nom du mot grec signifiant « stegos », qui signifie toit, et « sauros », qui signifie lézard. Des fossiles ont été découverts notamment aux États-Unis et en Chine.

Article19.ma