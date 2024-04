Hydrogène – Lancement d’un partenariat franco-marocain pour soutenir des projets de recherche

À l’occasion de la visite au Maroc les 25 et 26 avril de Bruno Le Maire, Ministre français de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, l’Institut de Recherche en Energie Solaires et Energies Nouvelles (IRESEN) renforce son partenariat avec la Société d’Accélération du Transfert de Technologies de Paris-Saclay (SATT Paris-Saclay).

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la consolidation du partenariat entre le Maroc et la France en matière de transition énergétique et d’un accompagnement de la stratégie énergétique marocaine par la recherche appliquée et l’innovation dans le domaine des technologies vertes, souligne un communiqué.

Dans le cadre de ce partenariat, soutenu par l’Agence Française de Développement (AFD) et le Trésor français, via un don de 800 000 euros, un appel à projets innovants dédiés à la filière de l’hydrogène décarboné sera lancé au 2ème semestre 2024, le Maroc étant idéalement positionné pour jouer un rôle de premier plan dans le développement de cette filière d’avenir.

+ Innovations technologiques +

Cet appel à projets vise à sélectionner, accompagner et développer durant 3 ans, 2 à 3 initiatives innovantes d’excellence portées par des équipes franco-marocaines pour contribuer à la transition vers une économie décarbonée. Les innovations technologiques seront développées à des fins d’industrialisation et de mise sur le marché.

A travers cette collaboration, l’IRESEN bénéficiera ainsi de l’expérience de son partenaire, la SATT Paris-Saclay, en matière de valorisation des résultats de travaux de recherche appliquée et du transfert de technologies vers le marché.

« Cette coopération dans la recherche appliquée renforce le partenariat entre la France et le Maroc dans le domaine de la transition énergétique et dans cette filière stratégique de l’hydrogène décarboné », affirme M. Christophe Lecourtier, Ambassadeur de France au Maroc.

« Le changement climatique nous impose de favoriser une économie à faible émission de carbone. Le développement de la recherche sur la chaîne de valeur de l’hydrogène vert contribue à cette transition et constitue une opportunité supplémentaire d’approfondir et de stimuler notre coopération bilatérale », ajoute Quiterie Pincent, Directrice de l’AFD au Maroc.

« La SATT Paris-Saclay accompagnera les équipes de l’IRESEN en charge de cet appel à projets dans l’analyse du potentiel de la valorisation des projets de recherche appliquée proposés, dans la valorisation des résultats de projets sélectionnés et dans le transfert de technologies vers le marché », souligne Xavier Apolinarski, Président de la SATT Paris-Saclay.

« En mettant en œuvre cet appel à projets de recherche appliquée orientée marché, nous souhaitons faire émerger des technologies de l’hydrogène décarboné et les transformer en produits industriels commercialisables. Nous renforçons ainsi notre participation au développement de la filière », conclut Samir Rachidi, Directeur Général de l’IRESEN.

Article19.ma