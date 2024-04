Diplomatie – Coopération nip Po-marocaine dans le domaine du bien-être des enfants à besoins spécifiques

Dans le cadre des relations d’amitié et de coopération existant entre le Royaume du Maroc et le Japon, une cérémonie d’ouverture officielle du Centre Initiatives des enfants IMC a eu lieu le 29 avril 2024, au quartier Sidi Moussa à la préfecture de Salé en présence de Monsieur TOMI Yoshiyuki, Conseiller auprès de l’Ambassade du Japon à Rabat.

Il s’agit d’un don du Gouvernement du Japon octroyé à l’Association Ennour pour handicapés IMC (Infirmes Moteur et Cérébraux), dans le cadre du programme d’Aide non remboursable aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine, d’un montant de 911.359 DH, selon un communiqué.

+ Réalisation de 372 projets +

La contribution japonaise consiste à la construction du premier étage du centre, au profit de plusieurs centaines d’enfants représentant plusieurs handicaps, physique, mental et autisme.

Cet établissement à travers ses équipements a pour objectif l’aide à intégrer l’école normale, assurer une rééducation fonctionnelle, le bien-être, l’épanouissement et l’amélioration de l’avenir de ceux que le destin a rendu plus fragiles et qui doivent gérer dans leur quotidien les mots « autonomie » et « intégration ».

Dans le cadre du programme d’Aide non-remboursable aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine, introduit en 1989, destiné principalement aux Organisations Non Gouvernementales ainsi qu’aux collectivités locales,le Gouvernement du Japon a accordé de nombreux dons, afin de financer plusieurs projets de développement durable ainsi que de bien-être des populations rurales et urbaines dans différentes localités.

Au Maroc, ces dons ont contribué à la réalisation de 372 projets au total, pour un montant cumulé de plus de 178 millions de Dirhams à l’heure actuelle.

