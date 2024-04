Littérature – Lecture et Présentation de l’ouvrage de Said Bennis « De la pluralité au pluralisme. Essai sur les enjeux de la politique linguistique au Maroc »

L’essai sur la pluralité linguistique et le pluralisme linguistique de Said Bennis aborde la question des enjeux de la politique linguistique au Maroc à travers les articulations entre pluralité linguistique et plurilinguisme linguistique, selon un communiqué de lecture et présentation de l’ouvrage.

Selon l’auteur, la pluralité linguistique réfère à l’état naturel de coexistence et d’usage de plusieurs langues sur un même territoire, en l’occurrence le territoire du Maroc. Le pluralisme linguistique, quant à lui, est un concept qui réfère aux résultats des politiques linguistiques visant à gérer la pluralité linguistique au sein d’un territoire.

Ces résultats peuvent induire des visions politiques différentes en matière de bonne gouvernance de la pluralité linguistique, notamment en rapport aux statuts des langues ( langue officielle, langue nationale, langue régionale, langue territoriale, langue minoritaire, langue communautaire, …) mais aussi relativement au paysage, à l’environnement, et au marché linguistique ( monolinguisme, bilinguisme, territorialité linguistique, régionalisation linguistique, …) .

A cet égard, l’importance de l’essai de Said Bennis réside dans le fait qu’il examine les scénarios possibles des outputs d’une politique linguistique permettant d’asseoir la donne de la pluralité linguistique et de la diversité culturelle au Maroc conformément aux dispositions de la constitution de 2011 accordant le statut de langue officielle à la langue amazighe et partant induisant un bilinguisme officiel ( Arabe / amazighe) en parallèle de la création du Conseil National des Langues et de la Culture marocaine ( CNLCN).

+ Une réflexion à partir de deux paliers +

Pour répondre aux enjeux de cette nouvelle situation linguistique, Said Bennis développe une réflexion à partir de deux paliers à savoir le palier du diagnostic ( 3 chapitres)et le palier des retombées viables d’une politique linguistique appropriée au cas du Maroc ( 3 chapitres).

Dans le premier palier, Said Bennispropose à cet effet de délimiter l’arsenal théorique, conceptuel et empirique adéquat ( Unilinguisme, Plurilinguisme, Régionalisation linguistique, Sécurité linguistique, Globalisation et discrimination linguistique) pour comprendre la nature de la pluralité linguistique au Maroc, étalé sur les trois premiers chapitres portant respectivement sur les Inputs de la pluralité et du pluralisme, sur l’environnement linguistique au Maroc et sur la langue amazighe et la dynamique sociétale.

Dans le second palier, Said Bennis présente et discute un bon nombre d’orientations, de perspectives et de principes qui peuvent être pris en considération par la politique linguistique attendue au Maroc, notamment la bonne gouvernance de la pluralité linguistique, L’harmonisation identitaire et linguistique, l’institutionnalisation du bilinguisme officiel ( arabe – amazighe), le principe de territorialité, le principe de personnalité, la régionalisation linguistique, les langues d’école, les dangers de la dialectisation, l’identité linguistique, l’hybridité linguistique,l’urgence de la langue anglaise, …

Ces perspectives ont largement été analysées dans les 3 derniers chapitres se rapportant aux configurations de la politique linguistique au Maroc, aux défis du vivre ensemble au Maroc et aux enjeux futures de la politique linguistique au Maroc.

Article19.ma