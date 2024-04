Par Nabyl Lahlou

Ce matin, 28 avril 2024, sans faire de bruit, la mort entre dans la chambre où dort Gerda Hegedus pour lui dire de se réveiller et de la suivre car son heure vient de sonner.

Mais Gerda, avec son doux et beau visage de 97 ans – je trouve que le 9 devant le 7 est de trop – continue de dormir paisiblement et profondément, un léger beau sourire aux coins des lèvres.

La mort hausse légèrement le ton mais Gerda ne s’en soucie guère car elle est totalement plongée dans la finition d’une gigantesque fresque de huit mètre sur six pour les besoins de LA BARAKA DIVINE, un film épique historique et politique que compte réaliser son ami Brinto Nabylov.

La mort lui annonce brutalement que LA BARAKA DIVINE ne verra probablement jamais le jour.

Ouvrant soudainement les yeux, Gerda voit tous les beaux et jolis tableaux qu’elle a peints pendant sa longue vie au Maroc monter vers un magnifique ciel bleu où tournoient des oiseaux baignés par une belle lumière matinale.

Elle comprend que son heure a effectivement sonné. Non pas en Toscane mais au Maroc, le pays qu’elle a toujours aimé et où elle a toujours préféré peindre ses toiles Adieu ma chère et douce Gerda.

Dors paisiblement.

Article19.ma