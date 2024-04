Sport – Plus de 400 cyclistes à la 19ème édition du « Titan Desert Morocco » (organisateurs)

La 19ème édition de la course internationale de vélos tout terrain (VTT) « Titan Desert Morocco », qui aura lieu du 28 avril au 3 mai prochain, sera marquée par la participation de 452 vététistes représentant 26 pays, dont 46 femmes, ont annoncé mercredi les organisateurs.

La participation marocaine à cette compétition d’endurance, organisée sous l’égide de la Fédération Royale Marocaine de cyclisme (FRMC), se chiffre à 9 vététistes dont quatre femmes, a indiqué Omar Souhail, représentant de Skoda Titan Desert Morocco qui organise cette course.

+ Une distance de plus de 600 kilomètres +

S’exprimant lors d’une conférence de presse tenue à Casablanca, il a souligné le nombre record des participants marocains lors de cette édition, estimant que les participants nationaux disputeront cette compétition sans complexe face aux meilleurs vététistes du monde, comme l’espagnol Miguel Indurain et le français Sylvain Chavanel.

Et d’ajouter que malgré la dureté de l’épreuve, les participants auront quand même le plaisir pendant six jours de découvrir la beauté des sites tout au long du parcours qui démarre à Boumalne-Dadès dans la province de Tinghir pour se prolonger sur une distance de plus de 600 kilomètres, dont plus de 6.000 mètres de dénivelé.

Pour sa part, Mohamed Katem, vice-président de la FRMC, a souligné que cette course d’endurance est l’occasion pour les vététistes marocains de se frotter aux champions mondiaux dans cette discipline et ainsi améliorer leurs performances, le but étant notamment de réaliser de bons résultats lors du championnat africain de VTT qui aura lieu pour la première au Maroc en mai prochain.

De son côté, l’entraîneur la sélection nationale de vététistes, Hicham Safri, a assuré que son équipe est bien déterminée à relever le défi et à aller jusqu’au bout, indiquant que les cyclistes en lice se sont préparés à cette compétition de renommée mondiale dans le cadre d’un camp d’entraînement à Boukoura et ce, pendant trois semaines.

Article19.ma