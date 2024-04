Sondage – La moitié des Marocains « font confiance plus » aux journalistes qu’aux influenceurs

Constat. Dans une enquête du Centre marocain pour la citoyenneté (CMC) sur l’utilisation et la perception des réseaux sociaux au Maroc, vient de dévoiler que la moitié des citoyens marocains soit 51,4% préfèrent se fier aux journalistes professionnels par rapport aux influenceurs.

Les résultats, issus d’un échantillon de 1201 personnes interrogées entre le 1er janvier et le 14 février 2024, révèlent une relation complexe et ambivalente des utilisateurs avec ces plateformes numériques, selon walaw.press.

Près de 97% des personnes sondées affirment posséder un compte Facebook, tandis que 86% utilisent WhatsApp. Instagram, Telegram, Twitter, LinkedIn, TikTok et Snapchat suivent dans le classement, avec des taux d’utilisation respectifs de 65%, 48,3%, 34,5%, 33%, 30,2% et 14,5%.

Une fréquence d’utilisation élevée est également observée, avec 86% des répondants se connectant plusieurs fois par jour. Cependant, cette utilisation intensive n’est pas sans conséquences. Si 58,5% des utilisateurs estiment contrôler leur temps passé sur les réseaux sociaux, 22% éprouvent des difficultés et environ 9,5% se considèrent comme dépendants.

+ 95,8% des participants considèrent TikTok comme la plateforme ayant le plus d’impact négatif +

La confiance accordée aux sources d’information varie grandement. Seuls 5,9% des participants font confiance aux créateurs de contenu et 2% aux influenceurs, contre 51,4% qui préfèrent se fier aux journalistes professionnels.

L’impact des réseaux sociaux sur la société marocaine suscite également des inquiétudes. Près de 88% des répondants estiment que le contenu trivial est le plus répandu. De plus, 95,8% des participants considèrent TikTok comme la plateforme ayant le plus d’impact négatif sur la société et les jeunes générations, suivi de près par Snapchat et Instagram.

L’enquête met également en lumière des défis majeurs en matière de sécurité et d’intégrité. Le harcèlement et le discours de haine sont monnaie courante, avec 32,7% des participants ayant été victimes de diffamation et 27,5% ayant subi des discours de haine en raison de leurs opinions personnelles. De plus, 19,7% des utilisateurs ont subi des piratages de compte.

Face à ces défis, le CMC recommande de renforcer l’éducation numérique dans les écoles et d’améliorer la législation pour mieux protéger les utilisateurs contre les abus en ligne. Il appelle également à un engagement plus fort des autorités pour réguler et surveiller les activités sur ces plateformes afin de préserver la sécurité et l’intégrité des utilisateurs.

Article19.ma