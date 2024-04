Habitat – Plus de 8.500 personnes ont pu acquérir leur logement à travers le Programme d’Aide directe au logement (ministre)

Plus de 8.500 personnes ont bénéficié de l’aide directe au logement et ont pu acquérir leur logement jusqu’au 19 avril 2024, a indiqué, mardi à Rabat, la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Fatima Zahra El Mansouri.

Dans une réponse à une question orale sur le programme d’aide directe au logement, lue en son nom par la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour, elle a souligné que ce programme, qui s’étend de 2024 à 2028, suscite un intérêt intense et grandissant chez les Marocains depuis son lancement en janvier 2024.

La responsable gouvernementale a révélé que le nombre des demandes a totalisé plus de 65.000 dans les différentes régions du Royaume, dont 90% remplissent les conditions pour en bénéficier dans un délai n’excédant pas 30 jours, précisant que s’ils ne reçoivent pas de réponse dans le délai imparti, les demandeurs peuvent renouveler l’inscription pour bénéficier de l’aide directe au logement.

+ 38% présentées par des femmes +

Selon les données évoquées par la ministre, 20% des demandes d’aide directe au logement, qui couvrent toutes les régions du Royaume, ont été présentées par des Marocains résidant à l’étranger, tandis que 38% sont présentées par des femmes.

Mme El Mansouri a fait remarquer, à cet égard, que son département tient des réunions périodiques avec la Fédération nationale des promoteurs immobiliers, l’Ordre national des notaires et la Caisse de dépôt et de gestion, pour évaluer l’efficacité de l’opération. Une séance de travail sera programmée avec les banques dans le même objectif.

La ministre a rappelé les considérations ayant conduit à l’adoption du programme d’aide directe au logement, alors que la demande de logements économiques s’est poursuivie malgré la fin de l’ancien programme contractuel en décembre 2020.

Elle a expliqué que son département a adopté une nouvelle approche visant à soutenir la demande au lieu de soutenir l’offre et à intégrer des classes moyennes dans le nouveau programme, ainsi que la possibilité de soutenir une offre diversifiée (appartements ou maisons individuelles) en réponse aux attentes et aux particularités du monde rural, et l’ouverture aux petites et moyennes entreprises.

Grâce au Haute sollicitude royale, le Programme royal d’aide directe au logement a été lancé, à travers la mise en oeuvre du décret n° 2-23-350 qui définit les modalités des aides octroyées par l’Etat en faveur du logement et la procédure de son octroi aux acquéreurs d’un logement affecté à la résidence principale.

Mme El Mansouri a, en outre, passé en revue les mesures prises dans ce cadre et qui se traduisent principalement par la conclusion d’un ensemble d’accords avec différentes parties prenantes, la création d’une plateforme numérique pour gérer les demandes d’aide de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG Prévoyance), la facilitation des procédures, la dématérialisation, la maîtrise des délais et l’amélioration des performances du programme.

Article19.ma