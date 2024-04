Focus – Que pensent les militaires Américains de « la guerre froide » Maroc-Algérie ? (Média)

Point de vue. Un équilibre prudent de la part des États-Unis peut désamorcer « une guerre froide » entre le Maroc, un allié des États-Unis, et l’Algérie, son homologue anti-occidental, selon l’auteur d’un nouvel article publié par l’Association de l’armée américaine sur le site d’info ausa.org.

« Le Maroc se trouve en désaccord de plus en plus grand avec son voisin et rival de longue date, l’Algérie », écrit l’auteur, le lieutenant-colonel Jay Figurski. « Dans l’environnement de sécurité mondial dynamique d’aujourd’hui, cette rivalité ne fera peut-être pas la une des journaux. Or, ces deux poids lourds africains sont de facto coincés dans une guerre froide qui pourrait mettre la diplomatie américaine à l’épreuve.»

Dans « Guerre froide en Afrique : le Maroc et l’Algérie », Figurski, un officier de zone étrangère au Moyen-Orient qui prend sa retraite de l’armée et qui a récemment servi comme officier du bureau d’Israël pour la stratégie, les plans et la direction politique de l’état-major interarmées, J5, explique comment les États-Unis pourraient équilibrer leur engagement envers le Maroc par une coopération accrue avec l’Algérie.

+ Programme de modernisation militaire ‘Vision 2030´ +

Au-delà d’être un allié, l’armée marocaine s’inspire de l’armée américaine, de ses équipements et de sa structure.

« Depuis qu’il a obtenu son indépendance de la France, le Maroc a développé une relation privilégiée avec les États-Unis », écrit Figurski. « Le Maroc s’est lancé dans un programme de modernisation militaire connu sous le nom de « Vision 2030 », dans le but de devenir interopérable avec les États-Unis et l’OTAN. »

En nature, l’Algérie a répondu à la coopération du Maroc avec les États-Unis en concluant des alliances avec la Russie et la Chine.

« En réponse à la modernisation militaire du Maroc avec les États-Unis, l’Algérie a signé en 2022 un important contrat avec la Russie pour des sous-marins, des avions furtifs Su-57 (Sukhoi), des bombardiers Su-34 et des chasseurs Su-30 », écrit Figurski.

« L’Algérie est également un élément important de la stratégie méditerranéenne de la Chine dans le cadre de son initiative « la Ceinture et la Route » [où] les investissements chinois s’étendront des secteurs traditionnels… vers les domaines émergents. »

+ “Le Maroc et l’Algérie sont de plus en plus en désaccord sur la scène internationale” +

Les tentatives probables de l’Algérie pour recadrer et réformer le paysage du Sahara marocain pourraient pousser le Maroc à bout, écrit Figurski.

« Alors que le Maroc et l’Algérie sont de plus en plus en désaccord sur la scène internationale, les deux parties continueront à soutenir leurs discussions diplomatiques en projetant leur force », écrit-il. « Aucun des deux pays ne veut la guerre et n’en profiterait pas non plus. … Mais une escalade sera inévitable si de nouveaux incidents entraînent des morts dans les deux camps.»

Alors que la tension s’intensifie entre l’Algérie et le Maroc, les États-Unis se retrouveront « dans une position précaire », selon Figurski.

« Même si la « guerre froide » maroco-algérienne ne représente aucune menace militaire directe pour les États-Unis, elle continue de ralentir le développement économique de deux des pays les plus importants d’Afrique, tout en menaçant de faire dérailler les initiatives diplomatiques américaines ailleurs », écrit-il, en ajoutant: « Maîtriser les tensions maroco-algériennes sans encourir de conséquences sur les intérêts américains nécessitera un équilibre stratégique continu et une diplomatie compétente. »

Article19.ma