Littérature – Parution chez Le Fennec, le roman « Mater Africa » de Kenza Barrada

Les Editions le Fennec présente sa dernière parution l’œuvre romanesque « Mater Africa » de Kenza Barrada, selon un communiqué.

Mater Africa raconte l’histoire de quatre femmes africaines de trois générations différentes, aux destins entremêlés par leurs liens de parenté. L’histoire commence au Sine Saloum où Mariame, mère sénégalaise, est séparée de ses enfants quand leur père, commerçant marocain, décide de les ramener dans son pays après l’indépendance.

À partir de ce traumatisme initial, nous suivons les destinées des deux filles de Mariame : Amina qui a fait sa vie au Maroc, et Habiba qui est revenue au Sénégal. Nous voyageons également avec Zahrat (fille de Amina et petite-fille de Mariame) qui, en cherchant l’amour, trouve son africanité.

+ Les racines africaines de la marocanité +

Mater Africa est un roman augmenté par des photos et des suggestions d’écoute (musique, ambiances, relaxations…) qui permettent au lecteur de s’immerger dans l’ambiance de chaque chapitre et de voyager ainsi entre le Sénégal, le Maroc, la France et l’Espagne.

Il est à rappeler que Kenza Barrada est entrepreneure, éco-agricultrice, écrivaine, épouse et mère de trois enfants. Avec un parcours international dans une quinzaine de pays sur quatre continents, et en cinq langues, Kenza s’inspire de ses voyages et de ses expériences de vie pour écrire.

Ses principaux thèmes sont : les racines africaines de la marocanité, la place de la femme dans nos sociétés et l’émergence d’une nouvelle conscience humaine et globale. Elle dirige WAOW PROJECT, entreprise dédiée au développement d’un leadership authentique.

Article19.ma