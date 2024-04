Vidéo / Stress Hydrique – Au Maroc, le ministère de l’Equipement et de l’Eau lance « une campagne de sensibilisation » à grande échelle

Mobilisation, au Maroc, le ministère de l’Equipement et de l’Eau a lancé une vaste campagne médiatique sous le slogan “L’eau que nous préservons aujourd’hui, sera présente demain”afin de sensibiliser le public et attirer son attention sur la problématique du stress hydrique, suite à six années de sécheresse.

Cette campagne intervient à un moment crucial où le royaume fait face à des défis en matière d’eau potable, exacerbés par l’impact du changement climatique et l’augmentation de la consommation des ménages due à la croissance démographique.

+ Sensibilisation à l’importance de cette denrée de plus en plus rare +

La campagne, qui se poursuivra tout au long de l’année 2024, se déploiera sur plusieurs plateformes et touchera divers publics, elle se décline notamment en plusieurs spots publicitaires qui seront diffusés progressivement sur les principales chaînes de télévision et de radios nationales et à travers les principaux sites des médias digitaux ainsi que sur les réseaux sociaux, affirme-t-on.

Ces capsules portent des messages clés sur des gestes simples mais efficaces, tels que la réduction de la consommation d’eau domestique ou encore l’importance de la réparation des fuites d’eau à domicile.

Cette opération s’articule en trois phases:

1 – Une campagne de sensibilisation à « l’importance de la ressource », afin de renforcer la conscience des citoyens face à la problématique du stress hydrique que connaît notre pays;

2 – Une campagne sur « les gestes utiles » des citoyens et citoyennes permettant d’économiser l’eau et de limiter les gaspillages;

3 – Une campagne d’informations transparentes du public sur les actions et mesures de sauvegarde prises au niveau national, régional et local.

