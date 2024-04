Kiosk – Israël vient de lancer une attaque aux drones contre une zone militaire sensible en Iran (Média canadien)

Israël a lancé une attaque de drones près de la base militaire d’Ispahan, au centre de l’Iran, jeudi soir (heure de l’Est). La défense aérienne iranienne affirme avoir intercepté cette riposte, qui survient moins d’une semaine après l’offensive de Téhéran contre l’État hébreu.

À l’aube, ce vendredi (heure locale), trois explosions ont été entendues près de l’aéroport d’Ispahan, dans le nord-ouest de la ville, selon l’agence officielle Fars. L’Iran a lancé son système de défense aérienne dans plusieurs provinces, abattant plusieurs drones « avec succès ». Selon l’agence IRNA, « aucun dégât majeur » ne serait à signaler.

« À cette heure, il n’y a pas eu d’attaque aérienne en dehors d’Ispahan et dans d’autres régions du pays », a indiqué le porte-parole de l’agence iranienne de l’espace, Hossein Dalirian, dans un message publié sur X.

Au même moment, des explosions ont été entendues dans le sud de la Syrie, a signalé l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). « Des explosions ont été entendues dans le secteur d’une position de radar de l’armée syrienne entre les provinces de Soueïda et de Deraa, au moment où l’aviation israélienne survolait intensivement la région », a indiqué à l’AFP l’OSDH, qui n’a pas pu confirmer qu’il s’agissait de frappes aériennes.

Deux responsables de la défense israélienne, sous le couvert de l’anonymat, ont confirmé au New York Times que l’attaque sur Ispahan était le fait de l’État hébreu. Plusieurs chaînes de télévision américaines, dont ABC News, ont aussi cité des responsables américains selon qui il s’agirait d’une attaque israélienne menée contre l’Iran en représailles aux frappes de Téhéran contre Israël. L’armée israélienne a toutefois refusé de commenter l’évènement.

Les chaînes NBC et CNN, citant respectivement des sources au fait de la question et un responsable américain, ont rapporté qu’Israël avait prévenu Washington de la frappe. « Nous n’avons pas approuvé la riposte », a toutefois déclaré un responsable américain, selon CNN.

Trois responsables iraniens ont confirmé qu’une attaque avait frappé une base militaire près de la ville d’Ispahan, sans préciser de quel pays elle provenait.

L’armée israélienne a aussi annoncé que des sirènes d’alerte avaient été activées dans le nord d’Israël.

Des sites nucléaires intacts

La mégalopole d’Ispahan est le site d’une base militaire majeure et de plusieurs installations nucléaires, dont un nouveau réacteur de recherche qui est en construction depuis février, et trois réacteurs en activité. La région abrite aussi un site souterrain d’enrichissement d’uranium, qui a été la cible à plusieurs reprises d’attaques de sabotage israéliennes présumées.

« Les installations importantes, en particulier les installations nucléaires, sont totalement sûres et aucun accident n’y a été signalé », a toutefois souligné l’agence IRNA.

Les compagnies aériennes Flydubai et Emirates ont commencé à dévier leurs vols vers l’ouest de l’Iran sans explication vers 16 h 30, heure locale, soit bien avant le début de l’attaque.

Peu après les explosions, tous les vols en direction des villes iraniennes de Téhéran, Ispahan et Shiraz ont été suspendus. Des vidéos en ligne montrent des clients de l’aéroport de Téhéran-Imam Khomeini alors que des haut-parleurs annoncent l’annulation de tous les vols.

Une escalade

L’attaque de samedi dernier marquait le tout premier affrontement direct dans le conflit qui oppose Israël et l’Iran depuis près de 50 ans.

Selon l’État hébreu, Téhéran aurait lancé plus de 300 drones et missiles sur son territoire, dont 99 % ont été interceptés par le système de défense aérienne israélien, avec l’aide de ceux du Royaume-Uni, des États-Unis, de la France et de la Jordanie.

L’attaque de samedi était elle-même une riposte à la frappe sur le consulat d’Iran à Damas qui a tué 16 personnes, dont deux militaires iraniens de haut rang, et dont Israël est soupçonné d’être responsable.

Israël a affirmé qu’il revendiquerait « le droit de se protéger », après l’attaque iranienne, mais n’a rien précisé quant à la date, le moyen ou les cibles d’une potentielle riposte.

Jeudi, un haut responsable militaire iranien, le général Ahmad Haghtalab, avait mis en garde Israël contre une éventuelle attaque contre ses sites nucléaires, affirmant que l’Iran n’hésiterait pas à lancer des représailles. « Si le régime sioniste veut prendre des mesures contre nos centres et installations nucléaires, il fera certainement face à notre réaction », avait affirmé le chef de la division de la sécurité nucléaire du corps des Gardiens de la Révolution, cité par l’agence officielle IRNA.

Avec le New York Times, l’Agence France-Presse et l’Associated Press

Source : presse.ca

Article19.ma