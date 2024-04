Business as usual. La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), en partenariat avec le patronat français (MEDEF), organise le Forum économique Maroc-France, le 26 avril 2024 à Rabat, en présence des ministres de l’Economie et des Finances des deux pays, Nadia Fettah et Bruno Lemaire.

Plus de 300 chefs d’entreprise marocains et français opérant dans différents secteurs, ainsi que d’institutionnels prendront part à cette importante rencontre d’affaires.

Article19.ma