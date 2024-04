People – Sydney Sweeney répond à la productrice qui a déclaré qu’elle « ne pouvait pas jouer » et « n’était pas jolie »

Polémique. L’actrice Sydney Sweeney a répondu à une productrice hollywoodienne qui a dit qu’elle « ne peut pas jouer » et qu’elle n’était « pas jolie », qualifiant ses commentaires de « triste » et « honteux », et se sent « injustement dénigrée », selon le site électronique de la chaîne britannique Sky News.

La productrice hollywoodienne Carol Baum a dit de l’actrice Sydney Sweeney : « Expliquez-moi cette fille. Elle n’est pas jolie, elle ne peut pas jouer. Pourquoi est-elle si populaire ? ».

L’actrice de 26 ans, qui a joué dans des succès tels que White Lotus et Euphoria, est une célébrité populaire à Los Angeles en ce moment, produisant et mettant le plus récemment en vedette dans le film d’horreur indépendant Immaculate – juste l’un des trois longs métrages qu’elle a sortis au cours des six derniers mois.

+ Une actrice que tout le monde aime maintenant +

Cependant, l’actrice nominée aux Emmy Awards a attiré l’attention négative de la part de la productrice chevronnée Carol Baum, qui a spécifiquement fait référence à Sweeney après une projection de film, en demandant au public : « Elle n’est pas jolie, elle ne peut pas jouer. Pourquoi est-elle si populaire ? »

Baum, qui a produit plus de 30 films, dont Buffy The Vampire Slayer et Father Of The Bride, parlait devant un public en direct avec la critique de cinéma du New York Times Janet Maslin lors d’un événement à Pleasantville, New York, à la suite d’une projection de son film Dead Ringers de 1988, avec Jeremy Irons.

En réponse aux commentaires, un représentant de Sweeney a déclaré à Sky News : « Combien triste qu’une femme en mesure de partager son expertise et son expérience choisisse plutôt d’attaquer une autre femme. Si c’est ce qu’elle a appris au cours de ses décennies dans l’industrie et qu’elle estime qu’il est approprié d’enseigner à ses élèves, c’est honteux. « Pour dénigrer injustement une autre productrice en dit long sur le caractère de Mme Baum. »

Les commentaires de Baum, rapportés dans Variety, étaient les suivants : « Il y a une actrice que tout le monde aime maintenant : Sydney Sweeney. Je ne comprends pas Sydney Sweeney. Je regardais dans l’avion le film de Sydney Sweeney [Anyone But You] parce que je voulais le regarder. Je voulais savoir qui elle est et pourquoi tout le monde parle d’elle. J’ai regardé ce film qui ne peut pas être regardé – désolé pour les gens qui aiment cette… comédie romantique où ils se détestent. »

+ “Elle n’est pas jolie, elle ne sait pas jouer” +

Baum, qui donne également des conférences à l’Université de Californie du Sud, a poursuit : « J’ai dit à ma classe : « Explique-moi cette fille. Elle n’est pas jolie, elle ne peut pas jouer. Pourquoi est-elle si populaire ? « Personne n’a eu de réponse. Mais ensuite, la question a été posée : « Eh bien, si vous pouviez faire votre film parce qu’elle y était, le feriez-vous ? »…

« C’est une question très difficile à répondre parce que nous voulons tous faire faire le film, et qui s’éloigne d’un feu vert ? Personne que je connais. Votre travail consiste à faire le film. »

Le rom com Anyone But You, qui met également en vedette l’acteur Glen Powell, a été un succès surprise prenant 218 millions de livres sterling (175 millions de livres sterling) dans le monde entier au box-office.

Le journaliste Maslin a par la suite fait référence à la discussion sur Twitter, en écrivant : « C’est inobservable. Carol Baum a dit cela après que nous ayons projeté Dead Ringers au Jacob Burns Film Center et elle a mentionné avoir vu Anyone But You dans un avion ».

Maslin n’a pas directement mentionné les commentaires de Baum sur l’apparence ou le jeu de Sweeney. Baum a depuis exprimé son « regret » pour ses paroles, selon le site de célébrités américaines TMZ.

Article19.ma