Crise Irano-israélienne – Londres met à jour “les avertissements de voyage” concernant l’Égypte et le Maroc (Média)

Vigilance. Le ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni (FCDO) a exhorté les touristes britanniques à vérifier les conseils de voyage avant de se rendre à l’étranger dans des pays tels que l’Égypte et le Maroc, et ce à la suite de la frappe de missiles et de drones iraniens sur Israël, rapporte le site électronique du journal londonien the mirror.co.uk.

« Le 13 avril 2024, l’Iran a mené une action militaire contre Israël. Surveillez ces conseils de voyage et d’autres médias car la situation évolue rapidement. Suivez et contactez FCDO travel sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez également recevoir des notifications par e-mail lorsque ce conseil de voyage est mis à jour », indique un communiqué publié en ligne.

Le Maroc, l’Égypte et les Émirats arabes unis sont des pays de la région qui ont fait l’objet de conseils FCDO récemment mis à jour, tout en étant des destinations de vacances populaires parmi les Britanniques.

+ L’un des pays les plus sûr, le Maroc reste toutefois connecté aux problèmes du Moyen-Orient +

Le pays d’Afrique du Nord est une grande destination pour les voyageurs britanniques, grâce aux vols bon marché qui relient plusieurs villes marocaines, aux belles plages et à la grande population de chats. Bien qu’il soit l’un des pays les plus sûrs de la région et le plus amical pour les touristes occidentaux, il n’est pas complètement déconnecté des problèmes du Moyen-Orient, souligne le journal, citant le Foreign Office.

Londres a exhorté les voyageurs à consulter la page de voyage pour le Maroc avant de voyager ou de réserver des vacances dans le pays, car « la situation change rapidement » à la suite de l’action militaire iranienne contre Israël le 13 avril. Il prévient que « les terroristes sont très susceptibles d’essayer de mener des attaques au Maroc ».

Selon la même source, les lieux à haut risque d’attaque seraient : les zones surpeuplées, les installations gouvernementales, les réseaux de transport, les entreprises ayant des intérêts occidentaux et les zones où les ressortissants étrangers et les touristes sont connus pour se rassembler, et exhorte les visiteurs à être vigilants et à suivre les conseils des autorités locales de sécurité.

L’Égypte est une autre grande destination pour les voyageurs britanniques, mais qui est beaucoup plus étroitement liée à la politique du Moyen-Orient, tout en partageant une frontière avec la Palestine. Le Caire, Charm el-Cheikh et Alexandrie se sont dans la même région que le controversé Raffa Crossing.

Comme pour le Maroc, les voyageurs qui se rendent en Égypte sont invités à consulter le site Web de la FCDO pour obtenir les derniers conseils avant de voyager.

Londres déconseille actuellement les voyages dans un certain nombre de parties du pays, y compris tous les voyages à moins de 20 km de la frontière entre l’Égypte et la Libye, à l’exception de la ville d’El Salloum, et tous les voyages dans le gouvernorat du Sinaï du Nord.

Le ministère déconseille également tous les voyages sauf les voyages essentiels dans la région à l’ouest de la vallée du Nil et des régions du delta du Nil, à l’exception de certaines parties qui peuvent être vérifiées en ligne.

+ Les Émirats Arabes Unis demeurent une cible… +

Le FCDO ajoute que la frontière terrestre avec Israël depuis l’Égypte à Taba pourrait fermer avec peu de préavis, et conseille de vérifier auprès des autorités locales et de consulter les conseils de voyage pour Israël et les territoires palestiniens occupés avant d’essayer de traverser la frontière.

Les voyageurs britanniques sont également avertis des manifestations qui ont lieu en Égypte en reaction aux événements en Israël. « Des démonstrations pourraient avoir lieu à court terme, avec une forte présence de sécurité en place. Vous devriez éviter les grands rassemblements, les manifestations et les manifestations. »

Les attaques terroristes sont « très probables » en Égypte, bien que cela ne signifie pas que vos chances d’être pris dans une sont élevées. La FCDO prévient que les cibles probables comprennent les forces de sécurité égyptiennes, les sites religieux, les grands rassemblements publics et les lieux visités par les étrangers. Les voyageurs sont invités à suivre les conseils des autorités égyptiennes et à rester vigilants dans les foules et les grands rassemblements.

En ce qui concerne les Émirats arabes unis, qu’il s’agisse d’Abu Dhabi, de Dubaï ou de l’un des autres Émirats, la FCDO avertit que les terroristes sont « probables » d’essayer de mener des attaques.

Il stipule que les cibles peuvent inclure : les complexes résidentiels, les sites militaires, le pétrole, le transport, les intérêts de l’aviation, les lieux surpeuplés, les restaurants, les hôtels, les plages, les centres commerciaux et les lieux de culte.

Les voyageurs sont invités à « maintenir un niveau élevé de sensibilisation à la sécurité, en particulier dans les lieux publics et lors d’événements publics.

Article19.ma