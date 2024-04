Urbanisme – Lancement de la 7ème Édition du Salon « AL OMRANE EXPO » à Casablanca

Événement. Du 18 au 21 avril 2024 se tient la 7ème édition du Salon « AL OMRANE EXPO » à la Foire Internationale de Casablanca, sous l’égide du Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, dans le cadre de l’engagement continu du Groupe envers les citoyens et sa volonté de répondre de manière proactive à leurs attentes.

Un rendez-vous incontournable de rencontre et d’interaction entre le Groupe Al Omrane, à travers ses sociétés filiales, et le grand public désireux de saisir les opportunités d’investissement et d’acquisition de logements, de terrains et de locaux d’activités proposées à l’échelle du territoire national, d’une part, et ses partenaires d’autre part, cette nouvelle édition du Salon « AL OMRANE EXPO » est l’illustration sans équivoque de la politique de proximité prônée par le Groupe envers ses clients citoyens ainsi qu’une opportunité de garantir la visibilité de ses produits.

S’étendant sur une surface de 1200 m2 et réparti sur plusieurs espaces, le Salon a prévu un espace spécialement dédié à la nouvelle « Expérience client » du Groupe Al Omrane à travers l’utilisation directe de « la Plateforme d’aide à l’acquisition ».

Le jeudi 18 avril 2024 a enregistré l’inauguration officielle de la 7ème édition du Salon « AL OMRANE EXPO » et a été marqué par l’organisation d’une conférence inaugurale sous le thème « Nouveau Programme d’Aide au Logement : une opportunité immobilière à portée de mains» présidée par M. Youssef EL HOSNI-Secrétaire Général du Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville.

La conférence a connu la présence de plusieurs personnalités de la région hôte ainsi que des professionnels du secteur. Parmi les sujets abordés lors de cette conférence, on soulignera l’importance capitale de l’accès au logement dans l’amélioration des conditions de vie des ménages, ainsi que l’opportunité offerte par ce nouveau programme pour faciliter l’accès à la propriété.

La conférence a été également l’occasion de présenter les opportunités d’investissement dans la promotion immobilière, ainsi que la contribution de ce nouveau programme à la création d’une dynamique économique nationale.

+ La nouvelle plateforme d’aide à l’acquisition fournit plusieurs services +

Cette conférence a été, en outre ponctuée, par l’intervention de M. Housni EL GHAZOUI, Président du Directoire du Groupe Al Omrane. Dans un premier temps, il a tenu à rappeler que le Groupe Al Omrane, en sa qualité d’instrument public chargé de la mise en œuvre de la politique Gouvernementale dans le secteur. est pleinement engagé à accompagner le Ministère de tutelle dans la réussite de ce chantier stratégique conformément aux Hautes Orientations Royales. Il a ainsi souligné que le Groupe va déployer un plan ambitieux de production de logements destinés à la classe sociale et moyenne étalés de 2024 à 2028 en production propre ou en partenariat avec le secteur privé. A cet effet le Groupe Al Omrane a mobilisé une réserve foncière importante ainsi que des ressources financières non négligeables dédiées à la mise en œuvre de son programme de logement inscrit dans ce cadre.

M. Housni EL GHAZOUI a présenté « La nouvelle plateforme d’aide à l’acquisition » à travers le site web www.alomrane.gov.ma, qui permet au citoyen marocain, qu’il soit résidant au Maroc ou à l’étranger, de disposer de toutes les informations relatives aux produits mis en vente comme la localisation, la superficie, le prix, les équipements de proximité.

La plateforme fournit en outre plusieurs services tel que un système d’évaluation de l’expérience client, traitement des réclamation, garantissant ainsi une expérience utilisateur optimale et adaptée aux besoins évolutifs du citoyen. Pour rappel, cette nouvelle plateforme est venue concrétiser les engagements du Groupe Al Omrane dans le cadre de ses nouvelles orientations visant la proximité et la transparence envers les citoyens, portés par sa stratégie de transformation digitale mise en œuvre par le Groupe afin d’offrir des services à la hauteur de leurs exigences.

Par ailleurs, plusieurs autres conférences seront organisées tout au long du Salon sur des thématiques en relation avec le secteur notamment l’éligibilité et le processus d’acquisition relatif au « Nouveau Programme d’Aide au Logement », ainsi que les offres bancaires disponibles afin d’accompagner cette initiative nationale d’envergure.

