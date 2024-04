Justice – Affaire du “fils à papa” : la peine capitale pour le “chauffard” et la perpétuité pour l’un de ses copains

Verdict. La Cour d’appel de Casablanca s’est prononcé mardi dans l’affaire du meurtre d’un jeune homme, au mois de juin dans le parking du McDonald’s d’Ain Diab, condamnant l’assaillant principal, Achraf S, aussi surnommé « Weld Lefchouch » (fils à papa) à peine de mort pour avoir écrasé la victime avec sa voiture.

Le second accusé a reçu une peine d’emprisonnement à perpétuité, le troisième 20 ans de réclusion et le quatrième 5 ans de prison, le père du principal mis en cause, Hamid A., s’en est sorti avec une peine de 5 ans, a rapporté maroc-hebdo.press.ma.

Le prère de famille est reconnu coupable d’avoir couvert son fils et ses compères, en les conduisant à la ville de Laâyoune avant leur arrestation. Pour leur part, les parents de Badr ont obtenu une compensation de 500.000 dirhams et ses sœurs 100.000 DH.

+ Le jeune défunt a été violemment pris à partie +

Le drame s’était joué dans la nuit du 29 juillet 2023, lorsque Badr Bouljoihel, alors âgé de 23 ans et doctorant à la faculté des sciences et techniques de Mohammedia, dînait avec des amis, selon la même source.

Une altercation avait éclaté suite à un malentendu avec un autre groupe, prétendument parce que Badr aurait regardé la petite amie de l’un d’eux. Après une intervention initiale qui avait temporairement calmé la situation, l’attaque fatale avait eu lieu au moment où Badr et ses amis quittaient le restaurant.

La séquence filmée objet du procès montre comment Achraf R. a roulé sur la victime, après l’avoir attendue au parking d’un restaurant fast food sur la côte d’Aïn Diab. Le jeune défunt a été violemment pris à partie, avant d’être laissé pour mort, ajoute la même source.

