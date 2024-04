Sport – Rencontre amicale France / Maroc de Breakdance le 17 avril à Rabat

A l’invitation de l’Institut français du Maroc, la Fédération Royale Marocaine des Sports Aérobic, Fitness Hip Hop et Disciplines Assimilées et la Fédération Française de Danse, célèbrent l’amitié sportive France-Maroc autour d’une rencontre de Breaking qui s’annonce exceptionnelle entre 12 Bboys et BGirls, le mercredi 17 avril au Théâtre Mohamed V de Rabat, selon un communiqué.

A J-100 de l’ouverture des JOP Paris 2024 qui intègrent pour la 1ère fois de l’histoire la discipline du Breaking, une équipe française de Breakers rencontrera une équipe marocaine au cours de battles amicaux entre BGirls et BBoys parmi lesquels plusieurs qualifiés au JO seront au rendez-vous.

Ouverte à tous et gratuite, cette rencontre qui se tiendra au Théâtre Mohammed Vle 17 avril de 16h à 18h, sera composée d’une phase de qualification (exhibitions), de séquences artistiques, d’une phase finale et d’une cérémonie de remise des médailles pour offrir au public un show inoubliable.

Article19.ma