Sahara – La Belgique considère l’initiative d’autonomie comme « une bonne base » pour une solution acceptée par les parties

La Belgique considère l’initiative marocaine d’autonomie, présentée en 2007, comme « un effort sérieux et crédible du Maroc et comme une bonne base pour une solution acceptée par les parties ».

Cette position a été exprimée dans la déclaration conjointe adoptée lors de la 3ème réunion de la Haute Commission mixte de partenariat Maroc-Belgique, coprésidée, ce lundi à Rabat, par le Chef du Gouvernement, M. Aziz Akhannouch, et le Premier ministre belge, M. Alexander De Croo.

+ Sahara : « L’exclusivitét de l’ONU dans le processus politique… » +

M. De Croo a réitéré dans ce cadre « le soutien de longue date de la Belgique au processus mené par les Nations Unies pour une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable pour les parties », lit-on dans la Déclaration.

A cette occasion, les deux parties conviennent de « l’exclusivitét de l’ONU dans le processus politique et réaffirment leur soutien à la résolution 2703 (2023) du Conseil de sécurité de l’ONU, qui a noté le rôle et la responsabilité des parties dans la recherche d’une solution politique réaliste, pragmatique, durable et fondée sur le compromis », ajoute-t-on de même source.

Article19.ma