Réunion de la Haute Commission mixte Maroc-Belgique – Signature de deux mémorandums d’entente et d’une feuille de route de coopération

Le Maroc et la Belgique ont signé, lundi à Rabat, deux mémorandums d’entente et une feuille de route de coopération à l’occasion de la tenue de la 3ème réunion de la Haute Commission mixte de Partenariat Maroc-Belgique.

Ces accords, signés lors de cette réunion co-présidée par le Chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, et le Premier ministre belge, Alexander De Croo, concernent des mémorandums d’entente sur la modernisation de l’Administration judiciaire et l’énergie verte ainsi qu’une feuille de route relative aux actions menées dans le cadre du dialogue politique.

La Feuille de route de coopération, signée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur et des Institutions culturelles fédérales, Hadja Lahbib, énumère les actions menées dans le cadre du dialogue politique (tenue des consultations politiques, rencontre des MAE et organisation de la HCM) et trace les perspectives de la coopération bilatérale dans divers domaines (transition énergétique, migration, sécurité, droits de l’homme…).

+ Un mémorandum d’entente dans le domaine de la modernisation de l’Administration judiciaire +

Par ailleurs, le mémorandum d’entente dans le domaine de la modernisation de l’Administration judiciaire, signé par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, et le Vice-Premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord, Paul Van Tigchelt, a pour objectif d’établir un cadre de collaboration et d’échange entre les parties en matière de modernisation de l’administration de la justice, le renforcement de ses capacités de gestion et le développement de ses ressources et ce, à travers l’échange des informations sur les évolutions législatives liées au domaine de la justice, l’appui technique aux projets de réforme de la justice, etc.

Quant au mémorandum d’entente portant sur le domaine de l’énergie verte, signé par la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, et Mme Hadja Lahbib, il ambitionne de développer la coopération entre les deux parties, sur la base d’un bénéfice mutuel, dans le domaine de l’énergie verte, y compris l’ammoniac vert et ce, à travers l’encouragement des échanges dans ces domaines et le soutien des efforts fournis par les deux parties pour la production et la distribution d’hydrogène vert et d’ammoniac pour la consommation locale, l’export régional et international vers les clusters industriels du Royaume de la Belgique et d’autres pays de l’Union Européenne.

Article19.ma