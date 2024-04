Tech – Google Chrome lance une version payante de son navigateur

Le navigateur Google Chrome propose désormais une version payante destinée aux entreprises : « Chrome Enterprise Premium ».

Cette nouvelle version vise à renforcer la sécurité en ligne des professionnels en offrant des fonctionnalités de protection des données et de lutte contre les menaces informatiques, affirmer ses promoteurs.

Chrome Enterprise Premium propose ainsi des fonctionnalités avancées de protection des données et de lutte contre les menaces informatiques, lesquelles correspondent aux besoins des entreprises qui ont des exigences de sécurité plus strictes.

+ Six dollars par utilisateur / mois +

Parmi les fonctionnalités proposées figurent la prévention contre la perte de données (DLP) et l’analyse approfondie des logiciels malveillants. Ces outils permettent aux services informatiques de mieux contrôler la circulation des informations sensibles et de détecter plus efficacement les tentatives d’intrusion.

Chrome Enterprise Premium ne se contente pas d’offrir des fonctionnalités supplémentaires. Il s’accompagne également d’une gestion centralisée des navigateurs Chrome déployés sur les machines de l’entreprise. Les administrateurs informatiques peuvent ainsi configurer des mises à jour automatiques pour garantir une protection continue contre les vulnérabilités récentes.

Ils ont aussi la possibilité de définir des permissions spécifiques par site web, limitant par exemple l’accès à la souris et au clavier pour certains sites. Cette gestion centralisée permet de gagner en efficacité et de s’assurer que tous les navigateurs de l’entreprise respectent les protocoles de sécurité.

Le prix de Chrome Enterprise Premium est de 6 dollars par utilisateur et par mois.

Article19.ma