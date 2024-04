Crise israélo-Iranienne – Le topo de la situation en bref, ce dimanche 14 avril

Escalade. Les réactions à l’attaque de l’Iran contre Israël se succèdent à un rythme soutenu, ce dimanche matin, selon la chaîne britannique Sky News.

Après s’être emparé d’un navire lié à Israël, l’Iran a lancé dans la nuit de samedi / dimanche une attaque de missiles et de drones contre le pays. Les analystes ont suggéré que l’action militaire était relativement mesurée, étant donné qu’elle répondait à une attaque contre son consulat à Damas qui a tué des gardiens de la révolution iraniens, précise la même source.

IPlus de 300 drones, missiles balistiques et missiles de croisière ont été tirés sur Israël, mais Tel Aviv affirme que 99 % d’entre eux ont été abattus. La salve a légèrement endommagé une installation militaire israélienne et des éclats d’obus ont blessé un enfant de 10 ans, a déclaré le porte-parole de l’armée israélienne, Daniel Hagari.

+Téhéran menace de frapper plus fort+

Il est apparu qu’une coalition était impliquée dans la défense d’Israël. Les États-Unis ont abattu des « dizaines » de missiles et de drones, a déclaré le secrétaire à la défense, Lloyd Austin. La France a aidé à patrouiller l’espace aérien, a déclaré Israël, ajoute SlyNews.

Le Royaume-Uni a déployé des jets à Chypre pour libérer les jets américains de leur mission contre l’État islamique en Irak et en Syrie. La Jordanie, située entre l’Iran et Israël, a intercepté des « objets volants » dans son espace aérien.

Par ailleurs, le Royaume-Uni, les États-Unis, la France, l’Allemagne, le Canada, le Japon et l’Argentine se sont alignés pour condamner l’attaque, certains la qualifiant d’escalade. Et selon Israël : « L’Iran a poussé le Moyen-Orient vers l’escalade. Nous ferons tout ce qui est nécessaire », a déclaré M. Hagari.

De son côté, Téhéran menace de frapper plus fort. De hauts responsables iraniens ont déclaré que toute riposte israélienne donnerait lieu à une attaque de plus grande envergure et ont averti les États-Unis que leurs bases seraient prises pour cible si Washington soutenait Israël dans une telle riposte offensive.

