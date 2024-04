KIOSK – Un homme muni d’un long couteau tue six personne dans un supermarché à Sidney ( Vidéo)

Au moins 6 personnes sont mortes après une attaque au couteau à Sydney, en Australie, ce samedi 13 avril. L’assaillant a été abattu par les forces de l’ordre.

Une attaque au couteau a fait au moins 6 morts ce samedi 13 avril dans un centre commercial de Sydney, en Australie. Huit personnes, dont un bébé de 9 mois, ont été transportées à l’hôpital.

• Une attaque en plein centre-commercial

Plusieurs personnes ont été agressées ce samedi, alors qu’elles fréquentaient le vaste centre commercial Westfield Bondi Junction, situé à Sydney. Un homme, armé d’un couteau, s’en est pris à plusieurs passants, alors que la foule était nombreuse en ce samedi après-midi.

« On a vu le gars passer et monter l’escalator avec un gros couteau dans la main. Il marchait calmement, comme s’il se promenait », raconte un témoin, de façon anonyme.

Des images de caméras de surveillance diffusées par des médias australiens ont également montré un homme muni d’un grand couteau courant dans le centre commercial, ainsi que des personnes blessées gisant au sol.

• Le suspect neutralisé rapidement

Une femme officier de police, présente sur place au moment des faits, est rapidement intervenue. Selon des témoins, elle a demandé à l’assaillant de poser son couteau, avant de lui tirer une balle dans la poitrine.

Elle a ensuite tenté de pratiquer un massage cardiaque sur l’agresseur. Il n’a cependant pas survécu à ses blessures.

Le Premier ministre australien a salué le courage de la policière. « Elle est certainement une héroïne. Elle a sans aucun doute sauvé des vies en agissant ainsi », a-t-il déclaré.

• Au moins 6 morts

Dans un premier temps, la police australienne fait état de 5 morts. Le bilan est ensuite revu à la hausse dans la journée et passe à 6 morts.

Selon le Sydney Morning Herald, la sixième victime serait la mère d’un bébé de 9 mois blessé dans l’attaque. Elle n’aurait pas survécu à ses blessures.

Outre les morts, 8 personnes, dont le nourrrisson, ont été blessées et transportées à l’hôpital. « Ils ont tous des blessures traumatiques », a indiqué le porte-parole des services de secours de l’État de Nouvelle-Galles du Sud.

• Un homme déjà connu des forces de l’ordre

Pour l’instant, l’identité du suspect n’a pas été révélée par les forces de l’ordre. La Commissaire de police de Nouvelle-Galles du Sud Karen Webb a simplement indiqué qu’il s’agissait d’un homme de 40 ans et qu’il était déjà connu des forces de l’ordre.

« Nous avons des éléments sur cette personne, mais nous attendons de confirmer son identité », a-t-elle précisé.

L’homme a été abattu par les forces de l’ordre. « Il n’y a plus de risque en cours », a assuré Karen Webb en milieu de journée.

• Le motif de l’attaque encore inconnu

Le motif de l’agression n’a pas été précisé dans l’immédiat. Le porte-parole des services de secours de l’État de Nouvelle-Galles du Sud Anthony Cooke indique cependant dans un premier temps que la piste « terroriste » ne peut être écartée à ce stade.

La commissaire de police de Nouvelle-Galles du Sud Karen Webb précise ensuite que la police australienne estime qu’il ne s’agit probablement pas d’un acte terroriste.

Selon les premiers éléments, 5 des 6 personnes tuées étaient des femmes. Est-ce une coïncidence ou l’assaillant a-t-il ciblé ses victimes? « Il est trop tôt pour spéculer », a déclaré la commissaire de police.

Selon le Premier ministre, « les motifs (de l’attaque) ne sont pas encore connus ». « Spéculer à ce sujet serait inutile actuellement », a-t-il ajouté, indiquant que l’assaillant avait visiblement « agi seul ».

• Des « événements dévastateurs » pour le Premier ministre

Le Premier ministre australien a déploré les « événements dévastateurs » survenus dans le centre commercial, sur son compte X (anciennement Twitter), assurant que « les premières pensées de tous les Australiens vont aux personnes touchées et à leurs proches ».

I have been briefed by the AFP on the devastating events at Bondi Junction.

Tragically, multiple casualties have been reported and the first thoughts of all Australians are with those affected and their loved ones.

— Anthony Albanese (@AlboMP) April 13, 2024