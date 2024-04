Focus – Au Maroc, la vague de chaleur persistera dans une grande partie du pays jusqu’au 15 avril (Crisis24)

La direction générale marocaine de la météorologie a émis des avertissements orange dans le sud et le centre du Maroc, affirmant qu’une vague de chaleur devrait persister dans une grande partie du Maroc au moins jusqu’au 15 avril, selon le site spécialisé crisis24.garda.com.

Des avertissements de vague de chaleur et de vent jaunes sont en place dans la majeure partie du reste du pays, les autorités émettront probablement de nouvelles alertes ou mettront à jour/renverront les avis existants à mesure que les conditions météorologiques changeront au cours des prochains jours, des températures allant jusqu’à 42 °C sont prévues.

La période prolongée de températures très élevées et de conditions sèches peut augmenter le potentiel de feux de forêt dans toute la région et entraîner des conditions de sécheresse dans le pays, les autorités peuvent mettre en œuvre le rationnement de l’eau, en limitant l’approvisionnement en eau si nécessaire ; elles peuvent également interdire l’utilisation de l’eau potable pour irriguer les espaces verts ou limiter le prélèvement d’eau des puits, des sources ou des voies navigables.

+ Des températures très élevées +

Les vagues de chaleur constituent une menace pour la santé des groupes vulnérables, tels que les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les personnes atteintes de maladies respiratoires, en raison de la possibilité accrue de coup de chaleur ou d’épuisement par la chaleur lors d’une exposition prolongée à des températures élevées. Ces risques pourraient également s’étendre aux personnes relativement en bonne santé lors d’événements importants de vagues de chaleur.

Les véhicules surchauffés pourraient entraîner des perturbations de la circulation dans les zones urbaines où la congestion est déjà un problème. Des perturbations du camionnage commercial peuvent se produire, car des températures très élevées mettent plus de pression sur les véhicules et rendent les éruptions de pneus plus fréquentes.

Toutefois des perturbations majeures des vols sont peu probables dans les aéroports régionaux, mais des perturbations de l’aviation générale sont possibles, et certains transporteurs de fret aérien pourraient réduire les charges de fret, ajoute la même source.

Article19.ma