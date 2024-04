Humeur – Ruminations d’une Américaine sur « l’heure marocaine »

Par Chasya Cohen *

Sensibilité. De nombreuses cultures ont des réputations de retard en raison de leur attitude collective facile à vivre, le Maroc est différent ; derrière la notion du temps ou « le temps au Maroc » se cache une culture très spécifique de soins et d’intentionnalité.

Dans un article publié sur le site américain tuftsdaily.com, Chasya Cohen a écrit : « Lorsque je suis arrivé pour la première fois à Rabat, j’ai été averti de « l’heure au Maroc », qui est utilisée pour décrire l’habitude marocaine commune d’être « toujours en retard » ou de faire des choses à la dernière minute.

Prenez le Ramadan, par exemple, alors que la plupart des autres pays islamiques annoncent les dates du Ramadan à l’avance pour permettre aux gens de planifier à l’avance, le Maroc fait appel à des experts à 270 points d’observation pour identifier visuellement le croissant de lune afin que le Ramadan au Maroc puisse entièrement suivre la tradition islamique.

Lorsque les experts voient le premier ruban du croissant de lune croissante et le contre-vérifient avec des calculs astronomiques, le Maroc annonce que le Ramadan a commencé. Une fois que la lune a terminé un cycle entier et que le croissant de croissance peut être vu à nouveau, cela signifie que le Ramadan est terminé.

+ L’art de vivre dans le moment présent +

Il est difficile pour un Américain habitué à une culture de timing strict et planifié pour le bien de la productivité, de s’habituer à une telle pratique. Mais c’est aussi une lutte pour les Marocains. Les jours précédant l’annonce sont remplis d’anticipation ; le Ramadan demande beaucoup de planification, il peut donc être difficile de comprendre la logistique, ou même de se préparer mentalement sans savoir quand les vacances commenceront et se termineront.

Nous savions, par exemple, que nous ferions une pause de l’école pour Eid-al-Fitr. Mais sans connaître la date de l’Aïd, nous ne pouvions pas encore faire de plans de voyage. La seule chose que nous pouvions faire était d’attendre le jour de l’Eid pour savoir si nous allions prendre congé vendredi. Puis, avec le reste du pays, nous nous sommes empressés de réserver le transport et l’hébergement avant qu’ils ne soient épuisés.

Lorsque vous ne savez pas quand le Ramadan commencera ou se terminera, lorsque vous êtes obligé de vous adapter à un horaire naturel imprévu, vous apprenez à être présent. C’est, après tout, la façon dont le Ramadan est censé être célébré. Les Marocains ont perfectionné l’art de vivre dans le moment présent – vivre avec l’intentionnalité.

La semaine dernière, j’étais à Fès avec ma cohorte d’études à l’étranger pour un voyage de groupe. Pendant que nous y étions, nous avons eu la chance de suivre un cours de tissage de tapis dirigé par des artisans marocains. Ils nous ont montré le processus de tissage de tapis dans lequel nous avons dû nous asseoir pendant des heures, en suivant méticuleusement les modèles de cet artisanat traditionnel.

Nous n’étions censés être là que pendant quelques heures, mais cela a pris beaucoup plus de temps et c’était un travail beaucoup plus difficile que ce à quoi nous nous attendions. Nous avons fini par rester un total de sept heures, au cours desquelles les artisans nous ont nourris de l’iftar, nous ont laissé écouter de la musique et nous ont aidés à surmonter les difficultés plus techniques du tissage de tapis. À la fin, nous avons chacun pu rentrer à la maison avec de petits tapis pas beaucoup plus grands que la taille de ma paume.

Ces artisans marocains nous ont permis de rester afin que nous puissions faire l’expérience de la quantité de travail qui est réellement accomplie dans le tissage de tapis et d’autres produits artisanaux. Nous avons gagné le respect de leur métier en nous engageant pleinement dans le processus sans être soumis à des contraintes de temps.

Cette intentionnalité et cette attitude motivée par le présent sont précisément à remercier pour le tristement célèbre trope « temps marocain ». Et c’est aussi l’une de mes choses préférées au sujet du Maroc.

* À noter que Tufts Daily, connu sur le campus sous le nom de « The Daily », est le journal étudiant autofinancé de l’université de Tufts à Medford, dans le Massachusetts.

Le journal couvre l’actualité, les arts et les sports sur le campus et dans la région de Boston et permet aux membres de la communauté de Tufts de soumettre des articles d’opinion sur le campus, les questions locales et mondiales.

Article19.ma