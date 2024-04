Data – L’OMC lance un data hub pour un accès large aux données sur le commerce des services

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a annoncé jeudi le lancement de son nouveau « Global Services Trade Data Hub », une plateforme offrant un accès à des données complètes sur le commerce des services.

Le Hub, désormais disponible sur le site Web de l’OMC, propose des visualisations et des fonctionnalités personnalisables à télécharger (graphiques, tableaux, etc.) qui répondent aux besoins divers des négociateurs commerciaux, des analystes, des chercheurs et des décideurs dans le but de fournir des renseignements sur le commerce mondial des services, précise l’OMC dans un communiqué.

+ Seule source de données bilatérales complètes sur le commerce des services +

La plateforme dispose de quatre ensembles de données distincts de l’OMC, couvrant les services fournis par voie numérique, le commerce des services par mode de fourniture et le commerce des services commerciaux, en plus de l’ensemble de données équilibrées de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de l’OMC sur le commerce des services.

Les données du commerce des services fournis par voie numérique couvrent plus de 200 économies et régions et huit sous-secteurs pour la période 2005-2023, tandis que celles relatives au commerce des services comprennent les premières estimations jusqu’en 2023 pour quelque 150 économies et régions, sur la base de statistiques trimestrielles annuelles et pour huit grands secteurs de services.

Les estimations finales pour plus de 50 secteurs seront publiées en juillet 2024, précise l’OMC. La plateforme contient en outre une matrice équilibrée du commerce international des services pour plus de 200 économies déclarantes et leurs partenaires par secteur pour la période 2005-2021.

Présenté comme étant la seule source de données bilatérales complètes sur le commerce des services, le Hub sera régulièrement mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux contenus, conclut le communiqué.

Article19.ma