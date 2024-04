Agriculture – Le Maroc continue d’augmenter ses revenus issus des exportations de légumes frais malgré la baisse des volumes

Tout au long de l’année 2023, le Maroc a démontré une forte augmentation de ses recettes d’exportation dans le secteur des légumes frais, même si le volume physique des exportations a diminué.

Les exportations de légumes ont rapporté au pays près de 1,6 milliard de dollars, soit une augmentation de 12 % par rapport à l’année précédente et un chiffre près de 50 % supérieur à la moyenne quinquennale, selon le site spécialisé EastFruit.

Malgré des événements météorologiques défavorables ayant entraîné une baisse de 14% du tonnage des exportations marocaines de légumes frais à 1,06 million de tonnes, ce chiffre représente toujours une augmentation de 5% par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

+ Le Maroc 3ème exportateur mondial de tomates fraîches +

Les tomates de serre restent la pierre angulaire des revenus d’exportation du Maroc. En 2023, leur rendement financier a frôlé 1,2 milliard de dollars, soit près des trois quarts de la valeur totale des exportations marocaines de légumes frais.

Pourtant, le secteur a été confronté à des défis importants en raison des températures estivales extraordinaires, entraînant une baisse des exportations de tomates de serre de 11 %, à 660 000 tonnes. Néanmoins, le Maroc a maintenu sa position de troisième exportateur mondial de tomates fraîches, derrière le Mexique et les Pays-Bas.

Les poivrons doux ont conservé leur deuxième place en termes de revenus d’exportation dans le segment des légumes. Cette catégorie, en particulier celle des légumes de serre, a affiché une croissance notable des volumes d’exportations physiques. En 2023, les exportations marocaines de poivrons doux ont augmenté de 4% pour atteindre 174 000 tonnes, tandis que leur valeur monétaire a grimpé de 55%, pour atteindre 230 millions de dollars.

Les courgettes et les citrouilles complètent les trois principales catégories de légumes frais en termes de revenus d’exportation, malgré la part minime des citrouilles. Il est remarquable que les exportations de courgettes soient restées relativement stables d’une année sur l’autre, tant en quantité qu’en valeur. Le Maroc a exporté 47 000 tonnes de courgettes et de citrouilles, d’une valeur de 45 millions de dollars en 2023.

Les concombres de serre occupent la quatrième place, leurs exportations contribuant à l’économie pour 23 millions de dollars. Les concombres ont continué d’afficher la croissance la plus dynamique parmi les catégories d’exportations, avec une augmentation de 60 % sur l’année. Viennent ensuite les concombres, divers légumes verts et herbes (comme le persil et l’estragon), générant 14 millions de dollars, les carottes, les oignons, le maïs sucré et un assortiment de variétés de brassica contribuant également de manière significative aux chiffres d’exportation, ajoute la même source.

Article19.ma