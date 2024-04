Kiosk – O.J. Simpson, ex-star du foot américain, acquitté en 1995 d’un double meurtre à l’issue d’un procès retentissant, est mort à l’âge de 76 ans

L’ancien joueur de football américain, accusé du double meurtre de son ex-femme et du compagnon de celle-ci en 1994, avait été acquitté au pénal en 1995 puis reconnu coupable de leur mort, en 1997.

O.J. Simpson, ancien joueur de football américain, accusé du double meurtre de son ex-femme et du compagnon de celui-ci en 1994, est mort d’un cancer, à l’âge de 76 ans, a annoncé jeudi 11 avril sa famille. Il avait été acquitté au pénal en 1995 puis reconnu coupable de leur mort, en 1997, par un jury qui l’a condamné à payer 33,5 millions de dollars de dommages et intérêts.

« Le 10 avril, notre père, Orenthal James Simpson a succombé des suites de son combat contre le cancer. Il était entouré de ses enfants et petits-enfants », a écrit sa famille sur X.

Une carrière brillante et une immense popularité

Né à San Francisco le 9 juillet 1947, il est élevé par une mère seule, abandonné par son père alors qu’il avait cinq ans. Souffrant de rachitisme dans son enfance, il devient pourtant plus tard un athlète professionnel et réalise une carrière brillante dans la Ligue nationale de football américain NFL. Il est couronné joueur de l’année en 1973 alors qu’il joue pour l’équipe des Buffalo Bills. Il jouit d’une popularité immense qu’il conserve bien après la fin de sa carrière professionnelle, à la fin des années 1970.

Après des apparitions en tant qu’acteur au cinéma et à la télévision, en passant par une expérience de commentateur sportif, il revient au centre de l’actualité en personnage principal de l’une des affaires judiciaires les plus fascinantes du XXe siècle aux Etats-Unis.

Le 12 juin 1994, Nicole Brown est découverte morte à Los Angeles dans une mare de sang, au côté du corps de son ami Ronald Goldman, lui aussi sauvagement assassiné. Après une poursuite de plusieurs heures sur les autoroutes de Los Angeles, suivie en direct par des caméras de télévision qui filment depuis des hélicoptères, Simpson est arrêté par la police.

Des analyses génétiques identifient le sang de Simpson sur les lieux du crime, celui des victimes dans sa voiture et à son domicile. « O.J. » clame son innocence mais il est inculpé du double meurtre. « Nous avions un nombre accablant de preuves contre Simpson », rappelait la procureure Marcia Clark en 2017 au Parisien. « Mais, au fur et à mesure que nous les présentions, il était de plus en plus évident que le jury ne voulait rien entendre. »

Condamné à 33 ans de réclusion en 2008 dans une autre affaire

Au terme de neuf mois d’un procès à grand spectacle à Los Angeles, lui aussi retransmis en direct à la télévision, O. J. Simpson est acquitté. Cette décision provoque une vague d’indignation aux Etats-Unis et divise l’opinion entre Noirs et Blancs, trois ans après de sanglantes émeutes raciales dans la mégalopole californienne.

L’ex-joueur est ensuite reconnu responsable de la mort des deux victimes lors d’un procès civil en 1997. Toutefois, il ne verse jamais aux familles les dommages-intérêts auxquels il a été condamné. Sa mort n’est « pas une grande perte pour le monde », a réagi jeudi Fred Goldman, le père d’une des victimes. « C’est un nouveau rappel de la mort de Ron », a-t-il déclaré au téléphone à la chaîne NBC News.

Une autre affaire le mène finalement en prison. Le 13 septembre 2007, O.J. Simpson fait irruption avec cinq hommes de main dans un hôtel-casino de Las Vegas (Nevada). Il souhaitait y « récupérer », sous la menace d’armes, des souvenirs sportifs auprès de revendeurs. Condamné à 33 ans de réclusion en 2008, il passe finalement neuf ans derrière les barreaux. « Je m’engage à changer pour être une personne meilleure », avait promis l’ancienne vedette devant la commission des libertés conditionnelles.

