Analyse – Une victoire de Trump aux élections risque de rendre “la guerre avec l’Iran plus que probable” (Média)

La semaine dernière, Israël a bombardé le consulat iranien en Syrie, tuant deux généraux iraniens, cinq officiers et au moins deux civils syriens, il s’agit d’une attaque directe contre l’Iran, et c’est l’illustration de ce à quoi ressemble une provocation, alors que l’Iran évalue actuellement ses options et Israël se prépare à une attaque.

Israël veut clairement entraîner l’Iran et les États-Unis dans une guerre plus large, dans l’espoir que la puissante armée américaine puisse déplacer la plus grande menace régionale pour sa stabilité (outre Israël lui-même), rapporte le site américain splinter.com.

Le Rédacteur en chef de Splinter, Jacob Weindling, souligne dans cet article qu’il ne fais pas partie de ces gens qui voient la Première et la Seconde Guerre mondiale à chaque coin de rue, mais entre l’invasion russe de l’Ukraine, la menace omniprésente de la Chine qui pourrait s’emparer de Taiwan, et maintenant Israël tente ouvertement de provoquer la guerre avec l’Iran, il y en a plus qu’assez. Les parallèles de la Première Guerre mondiale existent actuellement. Le monde devient de plus en plus dangereux, pas moins, et Israël en est l’une des principales raisons.

Le fait que ce puissant empire se soit laissé promener aussi loin dans l’abîme et ait permis à l’ordre international tant vanté et vide de se transformer en « Israël peut faire ce qu’il veut sans aucune répercussion » est un témoignage de la faiblesse fondamentale du président Joe Biden.

Une guerre avec l’Iran avec Biden aux commandes est une possibilité réelle simplement parce qu’il refuse d’essayer sérieusement de maîtriser le principal État client de l’Amérique et que ces derniers veulent la guerre avec l’Iran. Cependant, une guerre avec l’Iran avec Trump au pouvoir est bien plus probable.

+ Pensez-vous qu’Israël sera moins déséquilibré ? +

Si c’est ce que font Benjamin Netanyahu et son régime génocidaire israélien avec une administration américaine prétendant se soucier de la vie des Palestiniens, imaginez ce qu’ils feraient avec une administration qui abandonnerait complètement toute prétention politique. Un camion rempli de travailleurs humanitaires du célèbre chef José Andrés assassinés par le gouvernement israélien a suffi à provoquer un changement sérieux de ton et de politique parmi une partie importante de puissants démocrates et républicains non-MAGA non nommés Joe Biden.

Il n’y a pas beaucoup de décès liés à des célébrités pour inciter les politiciens républicains à se soucier de la Palestine (en ce qui concerne leurs électeurs, les sondages racontent cependant une autre histoire). La machine génocidaire israélienne dirigée par l’IA fonctionnera toujours à pleine capacité avec le soutien enthousiaste de Trump, et qui sait, peut-être qu’ils bombarderont un ou trois autres consulats iraniens. Ils seraient probablement également félicités pour cela par une Chambre dirigée par le GOP.

Je ne sais pas pour vous, mais je ne crois pas que le président Donald Trump parviendrait à désamorcer cette situation. Je ne pense même pas qu’il ait les capacités humaines de base nécessaires pour le faire. Il s’agit d’un homme-enfant qui voulait bombarder la Corée du Nord et en imputer la responsabilité à quelqu’un d’autre. Trump est tellement amoureux de l’arsenal nucléaire américain qu’il a voulu l’utiliser contre un foutu ouragan. Il ne fait absolument aucun doute qu’un second mandat de Trump créerait les conditions les plus probables pour une confrontation nucléaire depuis la guerre froide.

+ Les néoconservateurs veulent toujours une confrontation avec l’Iran +

Quelque part, Dick Cheney sourit en sachant que son rêve d’aplatir tout le Moyen-Orient pour que ses amis d’Halliburton puissent y percer un trou se rapproche de la réalité. La raison pour laquelle une guerre avec l’Iran est une possibilité si terrifiante est qu’un groupe de personnes extrêmement puissantes, ayant une immense influence sur le Parti républicain, veut désespérément une guerre avec l’Iran.

Si ce n’était qu’une idée de Trump, ce serait une chose, car quiconque prend ses affirmations au pied de la lettre mérite d’être exclu de tout ce qu’il propose à ce stade. Mais s’il gagne, il s’apprête à doter son administration de personnes plus « sérieuses », et au sein du GOP, ce terme signifie généralement néoconservateur ou au moins un degré éloigné de ce marécage. Son premier mandat a déjà franchi le pont néoconservateur en nommant des faucons iraniens comme John Bolton, et d’autres comme lui suivraient sûrement dans une deuxième administration Trump.

Dans le monde idéal de l’administration Bush, la guerre avec l’Iran allait être le point culminant des guerres en Afghanistan et en Irak. Dick Cheney et Donald Rumsfeld pensaient qu’ils allaient valser à travers ces deux pays et « être accueillis comme des libérateurs », et dans leur esprit, ils retenaient sûrement leurs plans les mieux conçus pour le troisième, le plus puissant, chef de l’hydre qu’ils voulaient décapiter.

+ Netanyahu est fondamentalement la version israélienne de Trump +

Netanyahu est fondamentalement la version israélienne de Trump, donc avant de vous lancer avec désinvolture à propos d’une deuxième administration Trump, imaginez simplement un monde hypothétique dans un an où Trump a gagné et où Israël a bombardé son quatrième consulat iranien.

Chaque organe que les néoconservateurs ont inséré dans la société américaine nous pousserait vers la guerre, et étant donné la soif de sang démontrée par les médias et l’enthousiasme avec lequel ils propagent les mensonges sur la guerre en Irak, il est difficile d’imaginer comment ils pourraient se présenter comme un véritable un rempart contre un battement de tambour similaire de propagande autour de l’Iran.

Un bon nombre des mêmes personnes qui ont créé la débâcle de la guerre en Irak sont toujours en position de pouvoir. Jeffrey Goldberg a fait partie de la couverture médiatique du New York Times qui a contribué à blanchir la guerre pour affaiblir les libéraux, et il a ensuite été promu rédacteur en chef de The Atlantic.

Comme Jon Schwartz de The Intercept l’a dit sur le podcast Citations Needed du 13 mars, étant donné que les principaux responsables de la guerre en Irak n’ont pas fait face à de réelles répercussions, on ne peut s’empêcher de se demander si blanchir la guerre auprès du public américain est leur travail.

L’Amérique est une nation guerrière, et la réponse déséquilibrée qui a suivi le 11 septembre, qui a entraîné la mort de millions de personnes au Moyen-Orient et des attentats terroristes à travers l’Europe, démontre à quel point nous pouvons devenir dépravés. Que notre État client israélien porte le mal impérial à de nouveaux sommets à la suite du 7 octobre ne devrait pas surprendre, et le manque de réponse de notre gouvernement face aux crimes de guerre israéliens croissants n’est qu’une indication de ce qu’ils feraient si jamais nous étions attaqués encore.

Je ne sais pas encore si je voterai pour Joe Biden, mais de toutes les horreurs potentielles de Trump qui vivent sans loyer dans ma tête, la guerre avec l’Iran est celle que je prends le plus au sérieux. Il a déclaré aux médias qu’il avait des projets vraiment horribles pour les États-Unis – des déportations massives et des camps de concentration pour n’en nommer que quelques-uns – mais ce ne sont que des mots pour le moment.

Compte tenu de l’activité complètement déséquilibrée d’Israël dans la région et du soutien sans réserve de l’Amérique à sa dépravation, la guerre avec l’Iran pourrait survenir demain. Donald Trump est littéralement la dernière personne sur Terre que je souhaite contrôler notre arsenal nucléaire dans ce scénario.

Article19.ma