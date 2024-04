FOCUS / Moudawana – “Un petit pas pour les droits des femmes, un grand pas pour le Maroc” (Média)

Le Maroc réforme son Code de la famille, la Moudawana, ce projet de loi de 400 articles réglemente l’état civil de base des femmes dans la société, cependant, cela affecte non seulement les femmes, mais aussi les enfants et leur accès aux droits civils fondamentaux.

Dans sa forme actuelle, le code de la famille ne répond pas aux exigences de la constitution progressiste que le pays a adoptée en 2011. Il permet les mariages d’enfants et la polygamie, bien que dans certaines conditions, stigmatise et discrimine les enfants nés hors mariage, bloque les mariages entre personnes de différentes religions et désavantage les mères veuves, divorcées ou célibataires et leurs enfants, qui se trouvent donc souvent dans une situation économique particulièrement précaire, selon le site freiheit.org.

En comparaison régionale, le Maroc est l’un des pays avec un systèmes juridique des plus progressistes pour les femmes. Ells bénéficient d’un accès égal à toutes les fonctions de la vie politique et économique, du moins en termes juridiques. Bien qu’il n’y ait rien d’autre que la parité dans les postes de direction, il y a de nombreuses femmes PDG, ministres et chefs d’autorité, ajoute ce site allemand.

+ Le Maroc est l’un des pays avec un des plus progressistes pour les femmes +

Et d’ajouter : “Un quart du parlement sont des femmes et une femme vient de prendre le poste de maire de la capitale Rabat à une autre femme. Les femmes d’âge légal n’ont pas de tuteur, jouissent de la liberté de voyager, de la liberté de choisir leur profession et peuvent se présenter à tous les postes politiques. Ces droits soi-disant insignifiants ne peuvent pas être tenus pour acquis dans le monde arabophone.”

En droit civil et pénal, cependant, de nombreuses discriminations et désavantages à l’égard des femmes persistent, qui sont profondément enracinés non seulement dans le système juridique, mais aussi dans la société. Cela peut être illustré par deux des passages actuellement les plus discutés du droit de la famille – ceux sur les mariages d’enfants et les règles d’héritage.

Depuis 2004, le mariage de mineurs n’est autorisé que dans des cas exceptionnels et avec l’autorisation judiciaire. Entre-temps, cependant, l’exception est devenue la règle. Les juges compétents approuvent la grande majorité de ces demandes – une pratique qui conduit à la conclusion de plus de 20 000 mariages d’enfants par an.

Presque tous les mineurs mariés sont des filles. Les organisations de défense des droits de l’homme demandent donc depuis longtemps que le mariage des moins de 18 ans soit interdit par principe. L’influent Parti islamiste pour la justice et le développement (PJD) réplique que le mariage de mineurs fait partie du « droit de fonder une famille ».

Le sujet le plus chaud du débat sur la réforme, cependant, est le droit des successions. Dans l’islam, les femmes reçoivent la moitié de ce que reçoivent les hommes ayant le droit d’hériter. Ainsi, si un fils et une fille héritent de leurs parents, le fils reçoit les 2/3 et la fille 1/3 de la succession. S’il n’y a que des héritières, les veuves ou les filles doivent partager l’héritage avec des parents masculins éloignés du mari ou du père décédé.

Certaines organisations de défense des droits des femmes ont longtemps dénoncé cela comme injuste et dépassé. Contrairement à d’autres règles du droit de la famille marocain, cependant, les dispositions pertinentes peuvent être trouvées mot pour mot dans le Coran. Même les organisations progressistes de défense des droits de l’homme hésitent donc souvent à exiger l’égalité des droits pour les femmes en droit des successions.

En 2022, 44 % des répondants à un sondage représentatif ont déclaré qu’ils étaient catégoriquement opposés à toute modification de la loi sur les successions. Seulement 36 % ont déclaré qu’ils pouvaient envisager des changements, 20 % se sont abstenus. En d’autres termes, en cas de doute, l’engagement envers l’identité islamique bat le désir de plus d’égalité.

Dans ce contexte, la révision actuelle du Moudawana semble être une étape logique vers la modernisation sociale du pays ou, comme le dit Samira Muheya, présidente de la Fédération des droits de la femme FLDF (Fédération des ligues des droits des femmes), une occasion de corriger « l’injustice juridique, la discrimination et la violence à l’égard des femmes dans le texte de la loi ou dans son application ».

+ Réforme participative +

Remarquablement, l’impulsion à la réforme n’est venue ni de la société civile organisée ni – sous la forme de manifestations – des rues, mais du roi Mohamed VI lui-même. En sa qualité de chef d’État politique et commandeur des croyants, il avait déjà appelé à ce que le principe d’égalité soit enfin réalisé dans un discours très remarqué en 2022, soulignant les lacunes du code de la famille actuel. Cependant, rien ne s’est passé en conséquence parce que les partis de la coalition au pouvoir étaient trop divisés.

Ainsi, l’automne dernier, le monarque a répété sa demande et a fixé une date limite au chef du gouvernement. À la fin de la semaine dernière (fin mars), une commission composée de représentants de divers ministères et organismes religieux a dû soumettre une proposition de réforme pour la Moudawana au roi.

Cependant, le public ne sera au sujet de cette proposition que lorsque le souverain la soumettra, probablement sous une forme modifiée, au parlement pour approbation.

On ne sait pas encore quand cela se produira. Ainsi, le pays poursuit simplement les débats de six mois sur la détermination de la paternité, l’attribution de la garde et les droits d’héritage des filles, en supposant toujours que le roi continuera à écouter et à se laisser influencer par le développement du sentiment social.

Selon les souhaits du roi, le chemin vers le nouveau Moudawana devrait être explicitement participatif. Au cours des derniers mois, des centaines d’organisations de la société civile ont approché la Commission avec leurs pétitions et recommandations, et certaines d’entre elles, y compris les organisations partenaires de la Fondation pour la liberté, ont pu présenter leurs positions en personne lors de consultations.

D’un côté du discours, il y a des forces conservatrices et religieuses qui voient l’identité islamique du pays en danger. D’autre part, les organisations progressistes et libérales exigent que la loi actuelle ne soit plus à la traîne par rapport aux réalités sociales.

+ Démocratie à la marocaine +

Il est à noter qu’en 2022, le roi Mohammed VI, généralement reconnu a d’une part, rappelé le principe de parité consacré dans la constitution, mais d’autre part, il a averti qu’il “ne peut pas permettre ce que Dieu a interdit… » -, probablement une référence à l’égard des femmes dans le droit des successions consacré dans le Coran, relève la même source.

Alors, que veut le roi ? Une réforme fondamentale ou juste quelques ajustements cosmétiques ? De nombreux Marocains en ont des interprétations différentes – ou en profitent pour simplement lire leurs propres opinions dans les mots du roi. Cela pourrait même être dans l’intérêt du monarque, qui doit essayer de trouver une solution acceptable pour la majorité de son peuple, souligne

freiheit.org.

Ce n’est rien de moins qu’un acte d’équilibre pour un pays dans lequel les femmes constituent déjà la majorité des étudiants universitaires, ont des liaisons extraconjugales et des avortements (qui sont en fait des infractions pénales) et sont mariées comme des enfants, ne sont pas autorisées à aller à l’école et à suivre les ordres de leur père, de leur frère ou de leur mari pour le reste de leur vie.

Il est difficile de prédire quelle solution le roi Mohammed VI présentera au parlement et quelles réactions il récoltera du peuple. La montagne travaillera-t-elle et engendrera-t-elle une souris, comme le craignent certains militants des droits de l’homme ? Ou y aura-t-il une modernisation radicale du droit de la famille, qui enverrait inévitablement un signal à d’autres pays de la région ?

Quel que soit le résultat, le processus de réforme et le débat social qui l’accompagne au Maroc sont remarquables et témoignent du désir sincère du pays de poursuivre son développement extraordinairement réussi de ces dernières années, non seulement économiquement mais aussi socialement, conclua la même source.

Article19.ma