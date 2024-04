Lifestyle – Où partir en vacances au Maroc, de Marrakech à Fès ? (The Independent)

Avec les montagnes de l’Atlas et certaines parties du vaste désert du Sahara, la beauté naturelle domine la carte du Maroc, pourtant, ce sont aussi les ruelles pleines d’ambiance, les places des charmeurs de serpents et les riads carrelés des ports et des villes de ce pays d’Afrique du Nord qui demandent à être explorés, souligne le prestigieux journal britannique, The Independent.

Imprégnées de mélanges de tradition et d’art, les villes de ce pays de littoral, les fêtes – religieuses et musicales – et la cuisine savoureuse sont à la fois diverses et enchanteresses. Ce ne sont pas seulement les charmes de la capitale montante Rabat ou les plages bordées de palmiers et de parasols d’Agadir qui méritent d’attirer les touristes.

De la médina animée de Marrakech aux mosquées médiévales de Fès et aux côtes atlantiques balayées par la brise d’Essaouira et de Taghazout, il y a du shopping, du surf et de l’artisanat ancien à découvrir.

Alors que le pays entre dans un nouveau printemps torride, voici six des meilleurs lieux de vacances et où séjourner, le tout à moins de quatre heures de vol du Royaume-Uni, selon la même source.

+ Marrakech +

Marrakech est une vision de bâtiments sombres en terre cuite à l’ombre de l’imposante mosquée de la Koutoubia et des montagnes de l’Atlas. Un réseau de ruelles, de riads et de souks aux parfums d’épices s’étendent à l’intérieur des murs de la médina, et l’atmosphère vibrante qui bourdonne de l’aube au crépuscule ne s’émousse pas jusqu’à ce que vous atteigniez l’oasis de palmeraie et les complexes de vacances de luxe de la Palmeraie au nord de la ville.

Dégustez une merguez cuite au charbon de bois sur la place centrale Jemaa el Fna, promenez-vous dans le palais de la Bahia ou plongez-vous dans l’histoire marocaine à la Maison de la Photographie, avant de vous détendre avec un thé à la menthe sucré dans l’un des cafés sur le toit ou dans des jardins cachés.

Il y a un minimalisme cool dans les six chambres de détente du Riad UP au milieu des touches de couleurs de la médina. Doté d’un patio, d’un bassin profond et d’un toit-terrasse parsemé de chaises longues, enveloppez-vous dans une couverture berbère pour des nuits passées avec vue sur la ville.

+ Fès +

La deuxième ville du Maroc est un mélange d’influences arabes, maures, turques ottomanes et françaises. Du style méditerranéen de la cuisine fassi aux hammams privés torrides et aux ateliers d’artisanat, en passant par la reliure et le gaufrage du cuir, Fès fascine par son côté moderne et ses modes de vie anciens. La ville abrite la plus grande médina médiévale du monde : avec 9 000 ruelles à parcourir, vous trouverez forcément une boutique ou un souk pour passer le temps.

À flanc de colline, en bordure de Ville Mouvelle, l’hôtel contemporain Sahrai respire le luxe. Les séjours dans des suites neutres agrémentées de pierre et de bois ont accès à une piscine à débordement surplombant la médina, à un spa zen et à une brasserie française pour des steaks frites sérieusement suaves.

+ Taghazout (Agadir) +

Les amateurs de surf seront comblés s’ils suivent la marée jusqu’à Taghazout, sur la côte atlantique du Maroc, à seulement 20 minutes de la station balnéaire d’Agadir. Le village de pêcheurs situé au pied des montagnes de l’Atlas est doté de puissants points breaks, de houles stupéfiantes et de vagues en tonneau sur un front de mer parsemé de bateaux de pêcheurs en bois bleu.

Pensez aux auberges centrées sur le surf dans un enchevêtrement de maisons pastel, aux camps gérés par des Britanniques pour des cours de planche et aux repas en commun avec vos camarades de vagues, accompagnés d’authentiques assiettes de tajine et de poisson au paprika.

L’auberge Dar Surf longe le littoral battu par la houle de la plage de Taghazout avec une cuisine commune pour faire le plein après les sessions de surf et une connexion Wi-Fi gratuite pour documenter vos journées sur les vagues. Le camp de surf propose du yoga sur le toit, des repas marocains faits maison et des feux de joie sur la plage.

+ Tanger +

La Bohême de Tanger est bien plus que la porte d’entrée de l’Europe vers l’Afrique. Bien que les temps aient changé depuis que le passé louche de Tanger a illuminé les écrivains, les hippies et les musiciens, la culture des cafés et les postes d’observation des gens demeurent.

Avec l’une des populations les plus diversifiées du Maroc, le port de commerce attire les week-ends nationaux vers les murs fortifiés de la Kasbah, les ruines romaines et les boutiques de style années 60. Prenez place dans un café légendaire ou au légendaire Café Baba pour voir Tanger comme l’ont fait les écrivains Beat, Jimi Hendrix et Mick Jagger.

Pour des chambres authentiques et spacieuses, un sublime toit-terrasse et de délicieux petits déjeuners ponctués de thé à la menthe, rendez-vous au Riad Al-Qurtubi. Situé à moins de 2 km de la plage de Tanger, le riad est idéalement situé pour explorer les sables, les musées et la médina du nord-ouest du Maroc.

+ Casablanca +

Casablanca est la plus grande ville du Maroc avec un héritage hollywoodien, des vagues adaptées aux débutants et des bars construits pour siroter un cocktail. Sur sa côte, la deuxième plus grande mosquée d’Afrique, la mosquée Hassan II, domine le front de mer et à l’intérieur des terres, les souks du quartier Habous, les étals de l’ancienne médina et le marché central sont des dédales de gourmandises internationales, de lampes, de céramiques et d’épices.

Chacune des 25 suites vibrantes de l’Art Palace Suites & Spa est inspirée par une célébrité ou une icône internationale, notamment Marilyn Monroe, Charlie Chaplin et Cléopâtre. L’hôtel de Gauthier dispose également d’une piscine spa au sous-sol et d’un hammam marocain carrelé pour un gommage.

+ Essaouira +

Sur la côte atlantique du Maroc, la ville portuaire d’Essaouira, balayée par les vents, est un haut lieu du kitesurf, des fêtes de fusion française et de la promenade sur les murs de la médina de poche. Observez les remparts du XVIIIe siècle et les sculptures en bois de thuya pendant que vous parcourez le réseau parfumé de boutiques classées par l’UNESCO vendant de l’huile d’argan, des tapis et du cuir.

Allongez-vous sur le sable de la plage d’Essaouira avec une tasse de « à la menthe » tout en faisant une pause après avoir surfé sur les célèbres vents connus sous le nom de taros en berbère.

Recouvert de carreaux de zellige marocains technicolor, Salut Maroc se trouve au cœur de la médina avec des chambres excentriques, des baignoires en cuivre autoportantes et une vue enviable sur l’océan depuis le toit-terrasse.

