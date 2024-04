Diplomatie – M. Bourita en visite éclair à Paris s’entretient avec son homologue français

La visite surprise, mardi à Paris, du ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita et ses entretiens avec son homologue français, Stéphane Séjourné confirment “un retour à la normale” et la poursuite d’une dynamique dans les relations entre le Maroc et la France.

“La dynamique ouverte par ma récente visite au Maroc se poursuit aujourd’hui (mardi) avec une séance de travail avec mon homologue, Nasser Bourita. La relation entre la France et le Maroc est unique !’’, a écrit M. Séjourné sur son compte X.

Pour rappel, lors de sa visite à Rabat le 26 février 2024, Stéphane Séjourné a souligné que «la France va avancer dans sa position» au sujet des provinces sahariennes, à propos desquelles, a-t-il affirmé, Paris a défendu, depuis 2007, le plan d’autonomie marocain.

À noter que les details de la visite officielle du président Macron à Rabat en 2024 et la relance de l’investissement français au Sahara auraient été au menu de cette séance de travail à Paris, affirme-t-on.

