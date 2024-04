Diplomatie – Réélection du Maroc au Comité des Droits Economiques, Sociaux et Culturels

Le Royaume du Maroc a été réélu en la personne de Mme Charafat Afailal au Comité des Droits Economiques, Sociaux et Culturels pour la période 2025-2028, lors des élections tenues par le Conseil Economique et Social de l’ONU (ECOSOC), le 9 avril à New York.

Pou rappel, Mme Afailal est une experte des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier dans le domaine de l’eau, affirme-t-on.

En tant qu’ancienne responsable gouvernementale, elle a participé à l’élaboration et la mise en œuvre d’initiatives nationales et internationales visant à garantir un accès universel et équitable à cette ressource vitale.

Créé en 1985, le Comité surveille la mise en œuvre des dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels par les États parties. Ce Comité est composé de 18 experts renommés dans le domaine des droits de l’homme, élus par le Conseil Economique et Social de l’ONU (ECOSOC).

