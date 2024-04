Droits humains – Le Maroc engagé dans la lutte contre la discrimination des communautés d’origine africaine en Amérique latine

Dans le cadre de la protection des communautés d’origine africaine en Amérique latine, un débat a été organisés par le réseau des droits de l’homme de cette région, avec une participation effective du Maroc.

Mme Amina Bouayach, vice-présidente de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme (GANHRI) et présidente du Conseil national des droits de l’homme (CNDH), poursuit son engagement afin de renforcer les mécanismes de prévention et les interventions proactives afin d’assurer une protection efficace des droits de l’homme et leur promotion à l’échelle internationale et régionale.

À Santa Cruz, en Bolivie, où elle a été invitée à la réunion annuelle du réseau des institutions nationales des droits de l’homme en Amérique latine, Mme Bouayach a souligné la nécessité de lutter contre la discrimination raciale sous toutes ses formes et de mettre l’héritage culturel riche des communautés et des peuples d’origine africaine de la région.

Par ailleurs, elle a salué leur rôle de ces communautés la construction de la culture et de l’identité en Amérique latine et dans les Caraïbes, ainsi que leurs contributions dans divers domaines tels que l’art, la musique, la littérature, la politique et la lutte pour une société équitable.

+ Appel à l’élaboration d’une vision commune pour lutter contre la discrimination raciale +

“Les communautés d’origine africaine sont une partie intégrante de l’histoire et du présent de cette région. Nous ne pouvons célébrer cet héritage riche sans un effort conjoint pour éliminer effectivement toute forme de discrimination raciale contre elles et réaliser une égalité réelle entre tous les membres de la société”, a déclaré Mme Bouayach lors d’une réunion régionale.

Elle a également souligné l’importance de réadapter non seulement les missions de protection des droits de l’homme, mais aussi les mécanismes et les priorités de promotion des droits et libertés, notamment la prévention des violations, avec une attention particulière à la discrimination raciale, considérée comme l’un des défis majeurs pouvant entraver le développement des sociétés modernes.

Dans ce contexte, la présidente du Conseil national des droits de l’homme a appelé à l’élaboration d’une vision commune pour lutter contre la discrimination raciale, en tenant compte des défis émergents et de leur impact sur nos sociétés. Mme Bouayach a encouragé le renforcement de la coopération internationale dans ce domaine, reflétant l’engagement envers les valeurs de justice et d’égalité partout dans le monde et contribuant à la réalisation effective des droits de l’homme pour tous.

“Il est important de reconnaître et de célébrer la diversité ethnique et culturelle dans nos sociétés”, a conclu Mme Bouayach, insistant sur la nécessité de travailler ensemble pour créer un monde où chacun peut vivre libre de discrimination et jouir de l’égalité des chances, indépendamment de ses origines ethniques.

Il convient de noter que la rencontre sur la protection des communautés d’origine africaine en Amérique latine a également été l’occasion de mettre en lumière l’histoire et les aspirations communes entre le continent africain et l’Amérique du Sud, ainsi que les défis similaires auxquels ces pays sont confrontés en raison des influences économiques, politiques et sociales laissées par les époques coloniales.

Article19.ma