Éducation – L’UIR décroche un crédit de 681 millions DH pour construire un hôpital universitaire et 2 bâtiments d’enseignement d’une valeur de 1,6 milliard DH

L’Université Internationale de Rabat (UIR) a annoncé la conclusion d’un contrat de crédit à long terme d’un montant de 681 millions de dirhams pour la construction d’un hôpital universitaire, de deux bâtiments pédagogiques, un centre de simulation médicale et un autre pour la recherche dans le domaine des sciences de la santé.

Le coût total de ce projet, qui a été annoncé lors d’une conférence de presse, ce lundi à Rabat, s’élève à 1,6 milliard de dirhams et s’étend sur une superficie de 96 000 mètres carrés, et vise à valoriser tous les domaines de formation dans les différentes sciences de la santé, il accueillera plus de 4 500 étudiants et étudiantes dans diverses spécialités médicales et paramédicales, a affirmé Noureddine Mouaddib, Fondateur et Président de l’UIR.

+ Plus de 45 spécialités médicales et chirurgicales +

L’hôpital universitaire est conçu pour être de la génération moderne et conforme aux normes de qualité internationales dans le domaine, il comprendra 450 lits et offrira plus de 45 spécialités médicales et chirurgicales, qui contribuer au développement et au développement de l’offre de santé dans la région Rabat-Salé-Kénitra, selon un communiqué de l’université.

La cérémonie de signature a été organisée à Rabat en présence des actionnaires de l’université, des membres de la présidence de l’université, des doyens, des professeurs de médecine affiliés au secteur de la santé et des représentants de d’un consortium bancaire composée notamment de de la Banque Centrale Populaire, du coordonnateur et agent de et du Crédit Immobilier et Hôtelier.

Les différentes infrastructures, dont la construction a débuté l’été 2023, seront livrées par étapes, le dernier d’entre eux prendra fin en mars 2025 et sera doté d’une nouvelle génération de divers équipements et fournitures médicales de pointe, en plus de fournir des ressources humaines spécialisées pour assurer la performance de ses trois services de base que sont l’éducation, la formation, la recherche scientifique et soins de santé, à partir du dernier trimestre de la même année.

L’UIR compte sa bonne réputation et son savoir faire afin d’attirer les professionnels y compris parmi la diaspora marocaine à l’étranger, affirme-t-on.

Article19.ma