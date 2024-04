Cinéma – « Godzilla x Kong: le Nouvel Empire » toujours en tête du box-office nord-américain

« Godzilla x Kong: le Nouvel Empire » s’est maintenu en tête du box-office nord-américain pour sa seconde semaine en salles, a indiqué dimanche le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Le long-métrage a engrangé 31,7 millions de dollars de recettes ce week-end aux Etats-Unis et au Canada.

Le film d’action « Monkey Man » est deuxième avec 10 millions de recettes, suivi de « S.O.S. Fantômes: la Menace de glace » avec 9 millions de dollars.

Le film d’horreur « La Malédiction: l’origine » est quatrième avec des recettes estimées à 8,4 millions de dollars.

« Kung Fu Panda 4 » est cinquième avec 7,9 millions de dollars.

+ Top 10 +

Voici le top 10:

1 – « Godzilla x Kong: le Nouvel Empire » (31,7 millions de dollars)

2 – « Monkey Man » (10 millions)

3 – « S.O.S. Fantômes: la Menace de glace » (9 millions)

4 – « La Malédiction: l’origine » (8,4 millions)

5 – « Kung Fu Panda 4 » (7,9 millions)

6 – « Dune: deuxième partie » (7,2 millions)

7 – « Someone like you » (3 millions)

8 – « Scandaleusement vôtre » (1,6 million)

9 – « Arthur the King » (1,5 million)

10 – « Immaculée » (1,4 million)

Article19.ma