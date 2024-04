Alliance – Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov en visite en Chine les 8 et 9 avril

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, se rendra en visite officielle en Chine les 8 et 9 avril, au cours de laquelle il discutera d’un certain nombre de « sujets brûlants » avec son homologue chinois Wang Yi, a annoncé son département dimanche.

« Les 8 et 9 avril, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov effectuera une visite officielle en République populaire de Chine, dans le cadre de laquelle des négociations avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi sont prévues », selon un communiqué de la diplomatie russe.

+ Promotion de la coopération en Eurasie +

« Un échange de vues approfondi est prévu sur un certain nombre de questions d’actualité et régionales, notamment la crise ukrainienne et la situation dans la région Asie-Pacifique », ajoute-on.

Les deux parties discuteront d’un « large éventail de questions de coopération bilatérale, ainsi que d’interaction sur la scène internationale, en mettant l’accent sur le travail conjoint au sein de l’ONU, des BRICS, de l’OCS, du G20, de l’APEC et d’autres mécanismes et forums multilatéraux », poursuit le communiqué.

La dernière visite en Chine de M. Lavrov remonte à octobre 2023. A cette occasion, Moscou et Pékin avaient discuté en détail de la promotion de la coopération en Eurasie et des perspectives de la présidence russe des BRICS.

