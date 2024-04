Vidéo – Une lanceuse d’alerte de la Royal Navy britannique affirme être laissée dans l’incertitude après des allégations d’abus sexuels

La lanceuse d’alerte Sophie Brook qui a tiré la sonnette d’alarme il y a 18 mois au sujet d’allégations de harcèlement et d’abus sexuels à bord des sous-marins nucléaires britanniques affirme se sentir déçue et laissée dans le flou par la Royal Navy, selon la britannique news.sky.com.

L’amiral Sir Ben Key, chef de la marine, a ordonné une enquête interne sur les affirmations faites dans une interview dans un journal en octobre 2022 par Sophie Brook, une ancienne officier de marine, et d’autres femmes au sujet de leur traitement alors qu’elles servaient dans le service d’élite des sous-marins.

Résumant son allégation principale, Mme Brook, 32 ans, a déclaré à Sky News : « Il y a des agressions sexuelles, du harcèlement sexuel et la misogynie est répandue au sein du service sous-marin. »

Après avoir été rendue publique pour la première fois, elle a déclaré que « plusieurs personnes m’avaient contactée pour me dire que la même chose m’était arrivée… allant de l’agression sexuelle mineure jusqu’au viol ».

Mme Brook, qui aurait pu devenir la première femme capitaine d’un sous-marin mais qui a depuis quitté la marine, a témoigné à l’enquête ainsi qu’à la police militaire.

+ « C’est comme avoir une deuxième blessure » +

Elle a déclaré que la marine lui avait dit l’année dernière que les résultats de l’enquête seraient rendus publics très prochainement, mais qu’elle attendait toujours une mise à jour.

« Je crois que c’était en 2023 – au cours de l’été, quand ils avaient promis que le rapport était imminent – ​​c’était la dernière fois que j’ai entendu parler de la marine », a-t-elle déclaré, assise avec son père, David, également ancien officier de la marine, qui lui a été d’un grand soutien.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle ressentait, elle a répondu : « C’est impoli… c’est comme avoir une deuxième blessure. »

Sky News a révélé l’année dernière comment les victimes de harcèlement sexuel et d’intimidation présumés avaient le sentiment d’avoir subi une deuxième blessure de la part de la Royal Air Force après qu’une enquête distincte – tout aussi interne – ait duré près de deux ans, en grande partie en secret.

Sarah Atherton, députée conservatrice, vétéran de l’armée et membre de la commission spéciale de la défense du Parlement, a travaillé sans relâche pour sensibiliser au traitement réservé aux femmes dans les forces armées.

Elle s’est dite consternée par le temps qu’il a fallu à la Royal Navy pour enquêter sur les allégations relatives aux sous-marins sans fournir aucune mise à jour aux victimes.

Mme Atherton a également remis en question l’équité de l’ensemble du système de justice militaire, qui permet à chaque service de lancer des enquêtes dites non statutaires sur des allégations graves sur lesquelles leurs propres officiers sont ensuite chargés d’enquêter.

+ « Justice retardée est justice refusée » +

« Le fait que les victimes, les témoins et les auteurs présumés doivent attendre 18 mois pour obtenir un résultat – et, d’après tous les témoignages, ne soient même pas tenus à jour – est totalement inacceptable », a déclaré Mme Atherton à Sky News.

Ajoutant que « Une justice retardée équivaut à un déni de justice. Et le recours à des enquêtes non statutaires par le ministère de la Défense n’est qu’une autre façon pour lui de noter ses propres devoirs. »

Un porte-parole de la Royal Navy a déclaré : « Le First Sea Lord est clair sur le fait que tout comportement qui ne répond pas aux normes les plus élevées ne sera pas toléré et que toute personne jugée coupable sera tenue pour responsable.

« Le travail autour d’une enquête sur des allégations de comportement inapproprié dans le service sous-marin est en cours et étant donné la nature complexe des allégations, il est important de prendre le temps de mener cette enquête en profondeur. »

Mme Brook a choisi de rejoindre le service sous-marin après la levée de l’interdiction imposée aux femmes sous-mariniers en 2011. Cependant, elle a affirmé avoir souffert d’hostilité et de harcèlement dès le début.

La situation était si grave qu’elle a déclaré que cela avait eu de graves conséquences sur sa santé mentale, la poussant à commencer à s’automutiler même en servant pendant des mois à la fois à bord des sous-marins nucléaires qui assurent la dissuasion nucléaire du Royaume-Uni – la pierre angulaire de la sécurité du Royaume-Uni.

Elle a déclaré qu’elle avait initialement fait part de ses inquiétudes en interne concernant ses allégations de mauvais traitements. Mais elle a affirmé que la Royal Navy s’en était prise à elle, l’accusant de fraude et d’avoir révélé des informations sur le mouvement d’un sous-marin.

Concernant l’accusation de fraude, Mme Brook a déclaré qu’elle avait décidé de plaider coupable devant la cour martiale parce qu’elle n’avait pas eu plus de temps pour produire des relevés bancaires qui, selon elle, montraient qu’elle avait effectué des trajets en voiture pour lesquels elle avait réclamé de l’argent pour l’essence.

+ Je n’ai pas gagné un centime +

Montrant les relevés bancaires de Tesco à Sky News, Mme Brook a déclaré : « Je n’ai pas gagné un seul centime.

« J’ai fait de très nombreux voyages chez moi, probablement plus de 20 voyages cette année-là pour voir ma famille. Cependant, ils n’étaient pas toujours le jour exact pour lequel j’avais déposé la demande, parfois ils étaient une semaine plus tard, parfois ils étaient une semaine plus tôt, et parfois c’était le bon jour et, vous savez, l’administrateur avait raison.

« Mais, la marine, je leur ai peut-être donné un objectif ouvert. J’étais quelqu’un qui se plaignait et créait des problèmes, et j’ai absolument commis une erreur administrative et je pense que n’importe qui d’autre et n’importe quel autre homme aurait certainement été dit que c’était incorrect. administrateur, faites-le correctement la prochaine fois, j’ai été traduit en cour martiale pour cela.

Mme Brook a déclaré que les preuves de sa santé mentale fragile n’avaient pas non plus été prises en compte par le tribunal. Elle a lu une lettre d’un médecin senior détaillant son état mental à l’époque.

Il disait : « La santé mentale de Miss Brook a été discutée avec un psychiatre senior. À ce moment-là, sa santé mentale aurait sans aucun doute affecté son jugement. Et en tant que telle, je ne pense pas qu’elle puisse être tenue responsable de ses actes. »

Interrogé sur le litige, le porte-parole de la Royal Navy a déclaré : « Tous les procès en cour martiale sont indépendants et présidés par un juge-avocat, qui est nommé de la même manière que les juges des autres tribunaux et veille à ce que les affaires soient traitées équitablement et conformément aux loi. »

Article19.ma