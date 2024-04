Football – Le Maroc prépare « le plus grand stade » du monde (Média)

Pour accueillir la finale de la Coupe du Monde de football en 2030, le Maroc est à pied d’œuvre pour ériger un stade de football à Casablanca présenté comme « le plus vaste » sur la planète.

Ce projet pharaonique aura une enceinte de 115.000 places et sera près d’accueillir le tournoi mondial 2030, co-organisé avec l’Espagne et le Portugal (avec des rencontres en Argentine, en Uruguay et au Paraguay), selon le site francsjeux.com

+ Un budget de 456 millions d’euros +

Sept cabinets d’architectes ont répondu à l’appel d’offres et proposé un projet, dont le cabinet américain Populous, en collaboration avec les architectes marocains Oualalou + Choi, qui a notamment travaillé sur les nouveaux stades de Tottenham, d’Arsenal et de West Ham à Londres, et celui de Benfica à Lisbonne.

Le projet prévoit de bâtir l’enceinte en bord de mer, sur la commune d’El Mansouria, à environ 35 kilomètres de Casablanca, le budget annoncé est de 456 millions d’euros.

En principe, ce gigantesque stade devrait être prêt en 2026, soit quatre ans avant le Mondial du centenaire, ajoute la même source.

Article19.ma