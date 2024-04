Vidéo / Focus – Pour la 1ère fois Israël reconnaît « la faute » de ses soldats dans l’attaque meurtrière sur sept humanitaires à Gaza, dont 3 Britanniques

Mea culpa. L’armée israélienne a annoncé vendredi qu’elle avait « licencié deux officiers » et « réprimandé trois autres » pour leur rôle dans les frappes de drones à Gaza qui ont tué sept travailleurs humanitaires lors d’une mission de livraison de nourriture.

Selon l’agence américaine Associated Press (AP), Tel Aviv a reconnu officiellement que ses militaires avaient « mal géré les informations critiques » et « violé les règles d’engagement » de l’armée ».

Les personnes tuées lundi étaient trois citoyens britanniques, un citoyen polonais, un Australien, un citoyen double canadien-américain et un Palestinien, qui ont tous travaillé pour World Central Kitchen, l’organisme de bienfaisance international fondé par le célèbre chef José

Les conclusions de l’enquête d’un Général à la retraite sur les meurtres de lundi ont marqué « un aveu embarrassant » de la part d’Israël, qui fait face à des accusations croissantes de la part d’alliés clés, y compris les États-Unis, notamment de ne pas en faire d’efforts pour protéger les civils de Gaza.

Les conclusions sont susceptibles de renforcer le scepticisme généralisé à l’égard de la prise de décision de l’armée israélienne. Les Palestiniens, les groupes d’aide et les organisations de défense des droits de l’homme ont accusé à plusieurs reprises les forces israéliennes de tirer imprudemment sur des civils tout au long du conflit – une accusation qu’Israël nie, ajoute AP.

« C’est une tragédie », a déclaré le porte-parole de l’armée, le contre-amiral, Daniel Hagari, qui a affirmé que « C’est un événement grave dont nous sommes responsables et cela n’aurait pas dû se produire et nous veillerons à ce que cela ne se reproduise plus. »

+ Partage avec les journalistes les résultats de l’enquête +

Avec la pression croissante sur Israël pour qu’il se tienne responsable, Hagari et d’autres responsables ont partagé avec les journalistes les résultats de l’enquête. La vitesse de la punition rapide de cinq officiers supérieurs étaient extrêmement inhabituelles, souligne la même source.

De telles enquêtes sont souvent lentes et, dans la plupart des cas, se terminent sans que des accusations ne soient portées. Les militants des droits de l’homme se sont depuis longtemps plaints que les forces israéliennes opèrent dans un climat d’impunité, une allégation que l’armée rejette.

Pourtant, les punitions et les excuses ne semblaient pas susceptibles de calmer la montée de la tollé internationale sur la mort des travailleurs de la World Central Kitchen ou de rassurer les groupes d’aide internationaux sur le fait qu’il était sûr de reprendre les opérations à Gaza, où près d’un tiers de la population est au bord de la famine.

L’armée a refusé de répondre à la question de savoir si des violations similaires des règles d’engagement ont eu lieu pendant la guerre – au cours de laquelle les Palestiniens, les travailleurs humanitaires et les groupes internationaux de défense des droits ont accusé à plusieurs reprises l’armée de frapper imprudemment des civils. Plus de 220 travailleurs humanitaires ont été tués dans le conflit, selon les Nations Unies, affirme l’agence de presse américaine.

World Central Kitchen a qualifié l’enquête et les mesures disciplinaires de « pas en avant importants » – mais a déclaré qu’il fallait en faire plus.

« Sans changement systémique, il y aura plus d’échecs militaires, plus d’excuses et plus de familles en deuil », peut-on lire dans le communiqué, réitérant un appel à une enquête indépendante.

+ Un colonel et un major licenciés +

Aux États-Unis, le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré qu’il était important qu’Israël prenne ses responsabilités et que les États-Unis examinent les conclusions et regardent « non seulement les mesures prises, mais aussi les résultats ».

Les portes-parole militaires ont déclaré qu’en vertu des règles d’engagement de l’armée israélienne, les officiers doivent avoir plus d’une raison d’identifier quelqu’un comme une cible avant de pouvoir être touchés.

Mais l’enquête a déterminé qu’un colonel avait autorisé la série de frappes mortelles de drones sur le convoi sur la base de l’observation d’un major – à partir d’images granuleuses de caméra de drone – que quelqu’un dans le convoi était armé. Cette observation s’est avérée fausse, ont déclaré les responsables militaires.

L’armée a déclaré que le colonel et le major avaient été licenciés, tandis que trois autres officiers ont été réprimandés, dont le plus le plus âgé était le était le chef du Commandement Sud. Les résultats de l’enquête ont été remis à l’avocat général de l’armée, qui décidera si les officiers ou toute autre personne impliquée dans les meurtres devraient être poursuivis ou poursuivies en justice.

Les meurtres ont été condamnés par les plus proches alliés d’Israël. Ils ont accru les critiques de la conduite d’Israël dans la guerre de près de 6 mois avec le Hamas – et ont mis une nouvelle attention sur la situation désastreuse à Gaza. Le groupe humanitaire Oxfam affirme que les gens du nord de l’enclave survivent en moyenne à 245 calories par jour depuis janvier – moins que dans une boîte de fèves et moins de 12 % de l’apport quotidien recommandé.

+ Aide urgente aux Palestiniens +

Israël a promis d’ouvrir davantage de passages frontaliers à Gaza et d’augmenter le flux d’aide dans le territoire – mais Blinken a déclaré vendredi que les mesures pourraient ne pas être suffisantes pour répondre aux demandes de l’administration Biden d’amélioration spectaculaire des conditions humanitaires.

Si elles sont entièrement mises en œuvre, les mesures pourraient augmenter l’aide aux Palestiniens. Mais les États-Unis veulent aussi voir des mesures tangibles pour mieux protéger les civils et les travailleurs humanitaires, a-t-il déclaré.

Il n’était pas immédiatement clair quand le passage d’Erez – qui borde le nord durement touché de Gaza – s’ouvrirait ou combien de fret supplémentaire il pourrait transporter. Le passage à niveau, construit pour faire face au trafic de passagers, a été gravement endommagé en octobre. 7 Attaque du Hamas contre Israël qui a déclenché la guerre.

À New York, l’ONU. Le secrétaire général Antonio Guterres a pris note de la reconnaissance par Israël des erreurs et de la punition des officiers.

« Mais le problème essentiel n’est pas de savoir qui a commis les erreurs, c’est la stratégie et les procédures militaires en place qui permettent à ces erreurs de se multiplier encore et encore », a-t-il déclaré. « La correction de ces défaillances nécessite des enquêtes indépendantes et des changements significatifs et mesurables sur le terrain. »

Il a appelé à un cessez-le-feu immédiat, à la libération de tous les otages israéliens détenus par le Hamas et à un « saut quantique » dans la livraison de l’aide humanitaire.

+ « Le meurtre de travailleurs humanitaires à Gaza a été systémique » +

L’enquête, dirigée par Yoav Har-Even, un général à la retraite, a révélé deux principaux domaines d’actes répréhensibles.

Il a reproché aux officiers de ne pas avoir lu les messages alertant les troupes que les voitures, et non les camions d’aide, transporteraient les travailleurs de l’organisme de bienfaisance loin de l’entrepôt où l’aide était distribuée. En conséquence, les voitures ciblées ont été identifiées à tort comme des militants de transport.

L’armée a également reproché à un major qui a identifié la cible de la frappe et à un colonel qui a approuvé la grève pour avoir agi avec suffisamment d’informations.

L’armée a déclaré que l’ordre a été donné après que l’un des passagers à l’intérieur d’une voiture a été identifié comme un homme armé. Il a dit que les troupes sont devenues méfiantes parce qu’un homme armé avait été vu sur le toit de l’un des camions de livraison sur le chemin de l’entrepôt.

L’armée a montré aux journalistes des images de l’homme armé tirant son arme alors qu’il montait au sommet de l’un des camions – une vidéo que l’Associated Press n’a pas pu vérifier de manière indépendante.

Après que l’aide ait été déposée dans un entrepôt, un officier a cru qu’il avait repéré un homme armé qui montait à bord de l’une des voitures. Le passager, il s’est avéré, ne portait pas d’arme – l’armée a dit qu’il était possible qu’il ne portait qu’un sac.

L’armée a dit qu’elle avait alors heurté une voiture. Alors que les gens se précipitaient dans une deuxième voiture, elle a également heurté ce véhicule. Il a fait la même chose lorsque les survivants se sont enfuis dans une troisième voiture.

World Central Kitchen et l’armée ont déclaré qu’ils coordonnaient les mouvements du convoi et que les véhicules étaient marqués du logo de l’organisation. Mais les responsables de l’armée ont affirmé que les opérateurs de drones ne pouvaient pas voir les morts parce que c’était la nuit. L’armée ne pouvait pas dire exactement où la communication sur les plans du convoi s’était effondrée.

« Soyons très clairs. C’est tragique, mais ce n’est pas une anomalie », a déclaré jeudi Scott Paul, d’Oxfam, lors d’un briefing avec d’autres organisations de secours avant la publication des résultats de l’enquête israélienne. « Le meurtre de travailleurs humanitaires à Gaza a été systémique. »

Article19.ma