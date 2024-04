Insolite – Ryanair a-t-elle « roulé dans la farine » le ministère du Tourisme ?

La firme irlandaise low-cost Ryanair faisait de bonnes affaires au Maroc sans bruit, mais « au détriment » du citoyen marocain, selon le site Maghreb Intelligence.

Ce marocain vient de « lever un lièvre » et du coup mettre dans l’embarras Mme Fatim-Zahra Ammor, la sympathique ministre du Tourisme. Cette dernière qui est entourée d’un jeune service de communication et de consulting à la page, n’est pas malheureusement à sa première bourde, semble-t-il.

En fait, Maghreb Intelligence a jeté un pavé dans la mare en révélant que Ryanair, autorisée depuis décembre 2023 à exploiter 11 liaisons intérieures reliant 9 villes marocaines, fait payer ses clients marocains en euros? L’Office des changes n’a pas donné d’autorisation dans ce sens. Les euros de la dotation touristique des Marocains finissent ainsi en Irlande. Du surréalisme, s’interroge la même source.

Et plus surréaliste encore, note-t-il « les vols intérieurs de Ryanair sont subventionnés par le Maroc et le taux de cette subvention n’a jamais été dévoilé ni par les responsables marocains ni par ceux de la compagnie low cost ».

Et ce n’est pas fini : « Le gouvernement octroie toutes les largesses à Ryanair pour concurrencer la compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) qui compte elle aussi, et énormément, sur le marché intérieur… », affirme la même source.

Vrai ou faux? Mme Ammor a réagi via le site Médias24 qui explique : « la ministre de tutelle confirme, mais explique qu’il s’agit d’un bug qui sera bientôt réglé. Dans cet échange, Fatim-Zahra Ammor apporte également des éclaircissements sur le sujet polémique de la subvention de la compagnie low cost et de la concurrence faite à Royal Air Maroc… »

No comment !

Article19.ma