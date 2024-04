Politique – La majorité décide de soutenir la candidature de Talbi Alami, à la présidence de la Chambre des représentants

Au Maroc, la majorité gouvernementale a décidé, lors de sa réunion ordinaire, de soutenir la candidature de Rachid Talbi Alami à la présidence de la Chambre des représentants durant la seconde moitié de la législature en cours.

La majorité gouvernementale a également apprécié le résultat intérimaire, qu’elle a qualifié de « très honorable » pour le travail gouvernemental pendant la moitié du mandat du gouvernement, que le chef du gouvernement devrait présenter au Parlement après l’ouverture de la session d’avril, à son initiative, en conformément aux exigences du chapitre 101 de la Constitution, et de lancer un débat public à ce sujet, que ce soit au sein de l’institution, du Parlement ou dans les médias et l’espace public en général, selon le site arabophone alyaoum24.com.

Il s’agit d’un résultat positif qui reflète la forte volonté politique du gouvernement d’entreprendre des réformes économiques, de stabiliser les piliers sociaux de l’État, et qui reflète la réalisation des engagements contenus dans le programme gouvernemental, souligne un communiqué rendu public par la majorité.

+ Esprit d’harmonie et de coopération +

Lors de sa réunion d’hier jeudi, la majorité a souligné la poursuite de la coordination, de l’action commune et de la coopération entre les trois partis, au niveau des alliances liées à la gestion des groupes territoriaux aux niveaux local, régional et régional, et le souci d’assurer le succès des cette expérience, en raison des possibilités importantes qu’elle offre pour mettre en œuvre des politiques publiques conformément à la politique de proximité, et avec l’efficience et l’efficacité nécessaires.

La majorité a également exprimé son ouverture et son interaction avec les propositions de loi présentées par les équipes parlementaires, en décidant à cet égard d’établir un mécanisme pour activer son étude et son évaluation, et interagir avec ce qui est cohérent avec les choix et orientations du gouvernement.

La présidence de la majorité gouvernementale, dans une déclaration à Al-Youm 24, a salué l’esprit d’harmonie et de coopération qui caractérise les relations du gouvernement avec les équipes de la majorité parlementaire, ainsi que les rôles majeurs joués par ces équipes au niveau de la législation et du contrôle du gouvernement, ainsi qu’au niveau de la diplomatie parlementaire, et souligne la nécessité de continuer à renforcer l’esprit de solidarité, de coopération entre eux, dans un cadre d’intégration et de coordination étroite, en plus de continuer à écouter l’opposition et à interagir avec ses composants.

+ Le dialogue social se poursuit +

La majorité gouvernementale a salué la poursuite du dialogue social qui réunit le gouvernement et les centrales syndicales les plus représentatives, espérant qu’il sera fructueux, et a également renouvelé son soutien aux grands chantiers de réformes que le gouvernement entend lancer dans les prochains jours, aux niveaux institutionnel, juridique et social, pour assurer la bonne gouvernance, la pérennité des réformes et la stabilité sociale.

La réunion ordinaire, présidée par Aziz Akhannouch, chef du Rassemblement national des libéraux, et Fatima Zahraa Al-Mansouri, coordinatrice de la direction collective du Secrétariat général du Pour le Parti Authenticité et Modernité, aux côtés de Mohamed Mehdi Bensaïd, Salah Al-Din Abou El-Ghali et Nizar Baraka, secrétaire général. Pour le parti de l’Istiqlal, en présence de Rashid Talbi Al-Alami, président de la Chambre des représentants et membre du Bureau politique du Rassemblement national des indépendants, et Abdel-Jabbar Al-Rashidi, membre du comité exécutif du parti de l’Istiqlal et président du comité préparatoire de la dix-huitième conférence du parti.

Les participants ont discuté de l’évolution de la situation politique et économique dans notre pays, du prochain programme de travail de la présidence de la majorité gouvernementale et des moyens d’améliorer et de renforcer la coopération entre le gouvernement et toutes les composantes de la majorité parlementaire, au niveau législatif et surveiller le travail du gouvernement, ajoute la même source.

Article19.ma