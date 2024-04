Culture Afro-cubaine – Le Maroc accueille l’une des premières expositions d’art cubain en Afrique

Lorsque le roi du Maroc Mohamed VI s’est rendu à La Havane en 2017, le galeriste cubano-américain Alberto Magnan l’a impressionné par une « immersion totale » dans l’art et la culture de l’île des Caraïbes, traçant une ligne entre les thèmes culturels et historiques abordés par les artistes cubains et ceux de toute l’Afrique.

Sept ans après cette rencontre, l’une des premières expositions d’art cubain dans un musée africain est présentée au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain du Maroc, à rapporté le site apnews.com.

Cela fait partie d’un effort visant à donner aux visiteurs une vision au-delà des artistes européens qui font souvent partie du programme scolaire dans ce pays d’Afrique du Nord et dans d’autres anciennes colonies françaises, a déclaré le directeur du musée Abdelaziz El Idrissi.

« Le public marocain connaît peut-être Giacometti, Picasso ou les impressionnistes », a déclaré El Idrissi. Le musée les a tous montrés. « Nous les avons vus et nous cherchons également d’autres choses. »

+ « L’art cubain : de l’autre côté de l’Atlantique » +

L’exposition cubaine contient 44 œuvres de Wifredo Lam – une exposition majeure du travail du peintre afro-cubain plus d’un an avant que le Musée d’art moderne de New York ne lui rende hommage avec une rétrospective de sa carrière en 2025.

L’exposition au Maroc marque également la première fois que le travail d’une autre sommité, José Angel Toirac, est exposé en dehors de Cuba. Auparavant, ses peintures représentant le défunt président anticapitaliste Fidel Castro dans l’iconographie des publicités américaines et de la culture de consommation n’étaient pas autorisées à quitter l’île.

D’autres œuvres de « L’art cubain : de l’autre côté de l’Atlantique » – ouvertes jusqu’au 16 juin – montrent des thèmes prédominants dans l’art cubain allant de l’isolement et de l’embargo économique au patrimoine et à l’identité.

À Cuba, près de la moitié de la population s’identifie comme métisse et plus d’un million de personnes sont afro-cubaines. La diversité de l’île est un sujet récurrent pour ses peintres et artistes, dont Lam. C’est pourquoi il était important d’exposer son travail – notamment des peintures de masques d’inspiration africaine et l’utilisation de couleurs vives – en Afrique, a déclaré Magnan.

+ « Soft power géopolitique » +

Le Maroc fait partie des pays qui ont manifesté un nouvel intérêt pour l’art cubain depuis que les États-Unis ont rétabli leurs relations diplomatiques avec Cuba en 2014 et que Castro est décédé en 2016. Les marchands d’art et les grands musées américains ont afflué vers cette île auparavant difficile à visiter.

À noter, le Maroc a augmenté son soutien financier aux arts et à la culture en général afin de renforcer son « soft power géopolitique » en Afrique du Nord et au-delà, affirmé-t-on.

Au Maroc comme à Cuba, les artistes du XXe siècle ont répondu à la transition politique – décolonisation au Maroc, révolution à Cuba – en s’inspirant de l’histoire et en s’engageant dans les tendances qui façonnent l’art contemporain dans le monde entier.

Pour rappel, Wifredo Óscar de la Concepción Lam y Castilla, dit Wifredo Lam, est né le 8 décembre 1902 à Sagua La Grande (Cuba) et mort le 11 septembre 1982 en France. Peintre cubain, promoteur d’une peinture métissée alliant modernisme occidental et symboles africains et caribéens créant ainsi un langage singulier et contemporain. Proche de Picasso, des surréalistes qui le reconnaissent comme l’un des leurs.

« Lam, c’est aussi l’âme de ce temps dans son combat pour la justice, pour la libération des réalités longtemps opprimée ». Lam poursuit le même combat que le poète martiniquais Aimé Césaire, « peindre le drame de son pays, la cause et l’esprit des Noirs. » Il a inventé un langage propre, unique et original, pour « défendre la dignité de la vie ».

Article19.ma