Exposition – « Bessaha ou raha ! », une célébration japonaise de l’hospitalité marocaine à travers un livre illustré

Une première à Tokyo. Une fascinante exposition est organisée à la galerie d’Art OGU MAG dans la capitale nippone du 28 mars au 7 avril 2024, à l’occasion de la sortie du livre illustré « Douzo meshiagare ! » (Bessaha ou raha !), écrit par Maria Sano Bouzerda et par la talentueuse artiste Nanako Matsuda.

Édité par la maison d’édition Horupu Creative Picture Book, le livre pour enfants raconte l’histoire de Maria, une petite fille maroco-japonaise, qui un jour a été agréablement surprise par la visite de son ami Amine. Ce dernier n’est pas venu la voir les mains vides mais avec de délicieux mets. Inspirées par ce geste de générosité, les deux familles décident alors d’instaurer une tradition de partage hebdomadaire, invitant chacun à se réunir autour de festins succulents. Ces moments inoubliables de convivialité et de « partage du pain et du sel », comme disent les anciens, révèlent la chaleur humaine et l’harmonie sociale qui se tissent autour de la table, où amis, voisins et même visiteurs étrangers se retrouvent pour partager des histoires et savourer ensemble des mets traditionnels typiquement marocains.

+ La magie des histoires, des couleurs, des parfums de l’hospitalité marocaine +

À noter, les illustrations originales du livre qui sont exposées dans la galerie offrent aux visiteurs du pays du Soleil Levant une plongée dans l’univers enchanteur de ce conte venu du pays de Soleil Couchant, les accueils et la convivialité marocains.

À cette occasion, des produits de l’artisanat marocain sont à l’honneur en parallèle avec des illustrations du livre « Douzo meshiagare ! » exécutées par Nanako Matsuda. Il faut souligner que les œuvres de l’artiste nippone reflètent une fidèle et chaleureuse interprétation artistique de la culture marocaine, fruit d’une immersion pendant deux ans dans la société marocaine à Meknès, il y a quelques années de cela.

Le titre de cette exposition : « Bessaha ou raha ! » est une expression typiquement marocaine qui signifie « bon appétit ! ». Elle invite les fans comme les novices de la culture et des traditions millénaires du Maroc et les plonge dans l’univers magique des histoires, des couleurs et des parfums de l’accueil marocain.

