Escroquerie – Quatre personnes sous les verrous à Tinghir à cause de « l’affaire djinn Hammou »

Les services de la Gendarmerie royale de Tinghir a déféré, en ce début de semaine, quatre personnes devant le Parquet et qui seraient impliquées dans le cadre de l’affaire « djinn Hammou ».

Les suspects dont une femme, son époux, son frère, et une autre dame qui officiait en tant que médiatrice, sont soupçonné d’être impliqué dans « une escroquerie visant plus de 60 victimes pour des sommes importantes, en les persuadant de la capacité d’un djinn nommé « Hammou » capable de transformer en or tout ce qu’il touche, et à multiplier leurs fonds », selon le site arabophone Hespress.

+ La femme et son époux placés à la prison locale de Ouarzazate +

Les quatre suspects ont été interrogés par procureur du Roi du tribunal de première instance de Tinghir, avant de se présenter devant le juge d’instruction.

Le juge a décidé de garder sous les verrous la première accusée, accompagnée de son mari, et de les envoyer à la prison locale de Ouarzazate. Quant à son frère et à la médiatrice, ils ont été libérés sous contrôle judiciaire, précise la même source.

Article19.ma