Exposition – Le Maroc annule le pavillon de la Biennale de Venise

Suite au remplacement de dernière minute des exposants marocains dans ce qui aurait été le premier pavillon de la Biennale de Venise du pays, le Maroc a maintenant complètement annulé leur participation à l’exposition qui devrait ouvrir en avril, pour une raison inconnue.

En janvier, les artistes Safaa Erruas, Majida Khattari et Fatiha Zemmouri, ainsi que le conservateur Mahi Binebine, ont appris dans ce qu’ils ont appelé une situation de « cauchemar » que les œuvres d’art qu’ils avaient passées des mois à compléter pour Venise ne seraient plus exposées, et qu’un nouveau programme remplacerait la leur, dirigé par le conservateur marocain parisien Mouna Mekouar, a rapporté le site spécialisé artnews.com.

L’artiste Erruas aurait déclaré que le gouvernement marocain avait promis de rembourser leurs dépenses de production et que leurs œuvres seraient exposées à l’avenir.

À Rabat, avec l’atmosphère ramadanesque, les officiels observent « silence radio » à ce sujet, affirme-t-on.

Article19.ma