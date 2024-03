Véhicules électriques – Le Maroc et le Chinois BTR signent un accord de 3 MMDH

Le Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch a présidé la cérémonie de signature de la convention d’investissement et démarrage des travaux du projet d’usine de cathodes pour véhicules électriques du groupe chinois BTR pour un montant de 3 Milliards de dirhams et la création de 2500 emplois, selon un communiqué rendu publics.

La cérémonie de signature de la convention d’investissement du projet stratégique de la société BTR New Material Group s’esttenue à Rabat ce vendredi 29 mars, présidée par le Chef du Gouvernement M. Aziz Akhannouch. Le projet porte sur la construction d’une unité de production de cathodes, un composant essentiel de la batterie des véhicules électriques, pour un montant d’investissement de 3 milliards de dirhams et la création de plus de 2 500 emplois.

Ce projet d’envergure, premier dans l’écosystème des batteries électriques au Maroc pour lequel une convention est signée, prévoit l’implantation d’une usine d’une capacité de 50 000 tonnes par an au sein de la Cité Mohammed VI Tanger Tech.Développée en 2 phases sur une superficie de 15 hectares, lamise en exploitation de la première phase d’une capacité de 25000 tonnes est prévue dès septembre 2026.

Le projet, dont les travaux ont d’ores et déjà démarré, est porté par le groupe chinois BTR, un des leaders mondiaux de la fabrication de composants pour batteries électriques. Il compte parmi ses clients les principaux fabricants de batteriesélectriques tels que BYD, CATL, Volkswagen ou encore Tesla.

+ Le Maroc leader régional de l’industrie automobile +

Le choix du Royaume pour la réalisation de ce projet traduit la confiance renouvelée des investisseurs internationaux pour la “destination Maroc” et particulièrement pour l’automobile, à un moment charnière où le secteur connait une profonde transformation au niveau mondial avec la transition vers le véhicule électrique.

Ce projet marque également une avancée majeure dans la stratégie de développement du Groupe BTR à l’international et témoigne de la qualité des relations de coopération et d’amitié entre le Royaume du Maroc et la République Populaire de Chine.

M. Jazouli, Ministre de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des Politiques Publiques a souligné à cette occasion « Cet investissement dans le secteur de la mobilité électrique n’est pas isolé, il est le premier de plusieurs projets d’envergure à venir, positionnant ainsi le Royaume comme un pôle attractif pour l’industrie des batteries pour véhicules électriques et un acteur incontournable dans la production de composants vitaux pour l’avenir du secteur. LeMaroc est résolu, sous La Conduite Eclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, à consolider sa place de hub continental et régional dans l’industrie automobile, en jouant un rôle central dans cette révolution de la mobilité verte.»

La convention d’investissement a été signée par le Président de BTR Raw Materials, M. YouYan Huang, la Ministre de l’Économie et des Finances, Mme Nadia Fettah, le Ministre de l’Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, M. Younes Sekkouri, le Ministre de l’Industrie et du Commerce M. Ryad Mezzour et le Ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques, M. Mohcine Jazouli , en présence de l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine au Maroc, M. Changlin, Li et du Président de BTR Group, M. Xueqin, He et du Directeur Général de l’AMDIE, M. Ali Seddiki.

Article19.ma