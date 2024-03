Droits humains – Le CNDH organise un débat sur le « Changement climatique : une menace mondiale pour les droits de l’homme »

Le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) organise la troisième édition du cycle de rencontres-débats « Agora des droits de l’Homme », le vendredi 29 mars, sous le thème « Le changement climatique : une menace mondiale pour les droits de l’homme », au siège du Conseil à Rabat, selon un communiqué.

L’organisation de cette événement s’inscrit dans le cadre de l’intérêt du Conseil pour les questions environnementales, puisqu’il a enregistré une augmentation constante du nombre de plaintes qu’il reçoit, qui concernent notamment l’indemnisation des dommages causés par le changement climatique, tels que la désertification, les violations du droit à vivre dans un environnement sain, du droit à l’eau, et des dégâts causés par les projets industriels qui ont donné lieu à des manifestations.

+ Présenter des propositions et des recommandations +

La rencontre vise à contribuer au débat public sur la problématique du changement climatique et ses phénomènes qui en résultent, dont le Maroc est l’un des pays les plus touchés, ainsi qu’à présenter des propositions et des recommandations sur les moyens de faire face aux répercussions négatives sur les droits de l’homme. La rencontre sera également l’occasion d’évoquer les défis auxquels notre pays est confronté dans la mise en œuvre de ses engagements liés aux objectifs de développement durable à moins de sept ans avant l’année 2030.

Le Conseil considère que le Maroc, malgré ses performances climatiques et son activité au niveau des engagements internationaux en matière d’efforts d’adaptation et d’atténuation, il existe un certain nombre de défis transfrontaliers, qui sont devenus une source de préoccupation pour le droit à l’eau, le droit à la vie, le droit à l’alimentation, le droit à la santé et le droit au travail, ce qui a accru les inégalités sociales et la migration climatique, ce qui affecte la sécurité sociale et la paix.

Cet évènement, sera présidé par Mme Amina Bouayach, Présidente du Conseil National des Droits de l’Homme, et sera caractérisée par la participation de représentants des secteurs gouvernementaux, de la société civile, de chercheurs et d’experts dans divers domaines liés au changement climatique, tels que ressources en eau, biodiversité, énergie, développement durable, économie verte, agriculture, production agricole, etc.

Article19.ma